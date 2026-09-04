Google Maps por fin lleva el velocímetro en tiempo real a la pantalla del coche

Google Maps comienza a incorporar un velocímetro en tiempo real en Android Auto, una función que los usuarios llevaban años reclamando. El nuevo indicador permite consultar la velocidad a la que circula el vehículo directamente desde la pantalla del coche, sin necesidad de mirar el cuadro de instrumentos. La cifra aparece en la parte inferior de la interfaz de navegación y puede situarse junto al límite de velocidad de la vía cuando Google Maps es capaz de reconocerlo.

Esta función ya estaba disponible desde hace años en la versión de Google Maps para móviles y llegó a CarPlay en 2024, pero todavía no se había incorporado a Android Auto. Su ausencia era especialmente llamativa frente a otras aplicaciones de navegación, como Waze, que ya ofrecía esta posibilidad. Ahora Google comienza a poner fin a esa diferencia con un sistema que permite tener la velocidad visible mientras se siguen las indicaciones de la ruta.

Eso sí, los usuarios tendrán que esperar a que la función llegue a sus vehículos, ya que su activación se está realizando de manera progresiva. El despliegue está siendo especialmente cauteloso, por lo que no todos los conductores podrán encontrarla todavía en la pantalla de Android Auto. La recomendación es comprobar Google Maps durante los próximos trayectos para comprobar si el nuevo velocímetro ya está disponible.