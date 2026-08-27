Adiós al código 78: la DGT permitirá conducir coches manuales sin repetir el examen

La expansión de los vehículos eléctricos e híbridos está cambiando la forma en que se aprende a conducir. La presencia cada vez mayor de coches con transmisión automática también está llevando a las autoescuelas a adaptarse a esta nueva realidad.

Actualmente, quienes realizan el examen práctico con un coche automático obtienen el permiso con el conocido código 78. Esta anotación implica que solo pueden conducir vehículos automáticos. Para ponerse posteriormente al volante de un coche manual, deben eliminar esta restricción.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara ahora una modificación para facilitar este proceso. Los alumnos podrán sacarse el permiso con un vehículo automático y acceder después a los coches manuales mediante una formación específica, sin tener que repetir el examen práctico.

Un curso de siete horas para conducir coches manuales

La principal modificación será la posibilidad de retirar el código 78 mediante un curso práctico de siete horas, centrado en aprender a manejar correctamente un vehículo manual. Una vez superada esta formación, el conductor podrá utilizar tanto coches automáticos como manuales.

Este cambio podría tener repercusión en las autoescuelas. Hoy en día, menos del 5% de los alumnos elige aprender directamente con un automático, aunque esta cifra podría aumentar en los próximos años por la evolución del mercado.

Los coches eléctricos no utilizan cambio manual y muchos vehículos híbridos también recurren a transmisiones automáticas. Por ello, a medida que estas tecnologías aumenten su presencia en España, será más habitual que los nuevos conductores aprendan con este tipo de vehículos.