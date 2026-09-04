Hace un año tenía un solo coche en España, ahora ya puedes comprar su nuevo SUV por 139 euros al mes

Hace apenas un par de años, preguntar por Dongfeng a muchos conductores españoles probablemente habría terminado con otra pregunta: ¿qué marca es esa? A finales de 2024 desembarcó en nuestro mercado con una gama realmente sencilla: un único modelo, el pequeño Box eléctrico.

Ahora la situación empieza a ser bastante diferente. El fabricante chino está ampliando rápidamente su presencia en España y acaba de abrir los pedidos de otros dos modelos, los Dongfeng Vigo y Mage. Y el primero llega además con uno de esos precios que llaman inevitablemente la atención: desde 139 euros al mes.

‘VIGO’ y ‘MAGE’, los nuevos SUV electrificados de Dongfeng con increíbles precios de salida inferiores a 32.000 euros | Europa Press

Dongfeng ha pasado de un coche urbano a atacar el segmento de moda

El cambio de estrategia resulta interesante. El Box mide poco más de cuatro metros y nació como un eléctrico eminentemente urbano. El nuevo Vigo, en cambio, mide alrededor de 4,30 metros y entra de lleno en el segmento de los SUV compactos, probablemente uno de los campos de batalla más importantes del mercado europeo.

Y tampoco parece especialmente modesto sobre el papel. Utiliza un motor eléctrico de 163 CV y 230 Nm, alimentado mediante una batería LFP de 51,87 kWh con la que homologa hasta 340 kilómetros de autonomía.

Quizá uno de sus datos más interesantes sea la carga rápida. Dongfeng anuncia hasta 167 kW en corriente continua y un paso del 30 al 80% de la batería en aproximadamente 18 minutos. También dispone de función V2L de hasta 6 kW para alimentar dispositivos eléctricos utilizando la propia batería del coche.

Por dentro encontramos equipamientos que hace no demasiado tiempo estaban reservados a automóviles bastante más caros: acceso sin llave, cámara de 360 grados, cargador inalámbrico de 50 W y asientos delanteros eléctricos. El del conductor, además, puede tener calefacción, ventilación y memoria.

El maletero tampoco está mal resuelto para su tamaño: 500 litros de capacidad.

Dongfeng Vigo | Dongfeng

Los 139 euros tienen letra pequeña

Ahora bien, conviene separar la cuota publicitaria del precio real del automóvil. El Dongfeng Vigo cuesta 29.990 euros al contado. Los 139 euros mensuales corresponden a una oferta de financiación y están ligados a las condiciones promocionales de la marca y al adelanto de las ayudas del Programa Auto+.

No estamos, por tanto, ante un SUV eléctrico que cueste simplemente 139 euros multiplicados por unas cuantas mensualidades. Es precisamente uno de esos casos en los que merece la pena revisar entrada, número de cuotas, cuota final, intereses y coste total financiado antes de comparar la oferta con las de otros fabricantes.

Dongfeng VIGO | Dongfeng

Y Dongfeng todavía tiene otro SUV preparado

Lo verdaderamente significativo es que el Vigo no llega solo. Dongfeng también acaba de abrir los pedidos del Mage PHEV, un SUV considerablemente mayor que combina un motor de gasolina 1.5 turbo con un sistema eléctrico para desarrollar 299 CV.

Su batería de 17 kWh le permite recorrer hasta 89 kilómetros en modo eléctrico y Dongfeng anuncia más de 1.200 kilómetros de autonomía combinada. Su precio parte de 31.990 euros y la financiación promocional comienza en 195 euros mensuales.

Dongfeng cuenta ya con 25 concesionarios en España y acompaña ambos coches con una garantía de siete años o 300.000 kilómetros, mientras que la batería y el sistema de propulsión electrificado alcanzan los diez años sin límite de kilometraje.

Quizá esa sea la parte más importante de la noticia. Dongfeng llegó prácticamente de puntillas con un único utilitario eléctrico. Ahora empieza a construir una gama, una red comercial y una política de precios con la que pretende hacerse un hueco mucho más serio entre las marcas chinas que están aterrizando en España.