¿Por qué algunas placas reflectantes son blancas y otras amarillas?

Las placas reflectantes cumplen una función muy importante a la hora de orientar a los conductores durante la noche o cuando la visibilidad es reducida. Además, permiten identificar el recorrido de la carretera y situar correctamente los carriles.

Cuando las placas reciben la luz de los faros, reflejan la iluminación y pueden distinguirse desde bastante distancia. Lo habitual es encontrarlas en blanco o amarillo, una diferencia que puede generar confusión dependiendo del lugar en el que estén colocadas.

La clave está en el color y el lado de la carretera

Las placas de color blanco se colocan siempre en el lado izquierdo, ya que delimitan el borde de la calzada o la mediana en autopistas y autovías. En cambio, el color de las placas situadas a la derecha puede ser blanco o amarillo, dependiendo de la carretera.

Cuando el blanco aparece también en el lado derecho, indica que se trata de una autopista o autovía cuyas calzadas están separadas por una mediana. Encontrar placas blancas a ambos lados permite identificar que se circula por una vía rápida de un único sentido, sin tráfico circulando de frente.

Por su parte, las placas amarillas en el lado derecho corresponden a carreteras convencionales, es decir, vías en las que los vehículos circulan en ambos sentidos. Su función es ayudar al conductor a localizar el borde exterior de la calzada y el arcén.