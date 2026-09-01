¿Una señal de 25,7 km/h? La explicación detrás de los límites de velocidad con decimales

Encontrarse una señal que limite la velocidad a 25,7 km/h puede resultar extraño para cualquier conductor acostumbrado a cifras redondas como 20, 30 o 50 km/h. Sin embargo, en algunas carreteras de Estados Unidos pueden encontrarse límites de velocidad con decimales. Aunque estas cifras puedan parecer fruto de una decisión poco habitual, detrás existe una explicación relacionada con la psicología vial y la atención de los conductores.

La idea parte de que las velocidades más comunes pueden resultar demasiado familiares para nuestro cerebro. Cuando un conductor ve repetidamente señales de 20, 30 o 50 km/h, estas cifras pueden acabar siendo percibidas como algo habitual y casi ignorarse automáticamente. En cambio, un número poco frecuente como 25,7 km/h puede romper ese patrón y obligar a prestar más atención a la señal, además de hacer que el conductor recuerde mejor cuál es la velocidad que debe mantener.

Otra explicación para algunas de estas cifras está relacionada con que determinados límites aparecen originalmente expresados en millas por hora, por lo que su conversión a kilómetros puede dar como resultado números poco habituales y con decimales. En cualquier caso, este tipo de señalización no forma parte de las carreteras españolas, donde los límites se expresan con las cifras habituales. En Estados Unidos, estas señales representan una forma diferente de utilizar los números para captar la atención al volante y conseguir que el conductor se fije en la velocidad que debe respetar.