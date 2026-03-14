Sacarse el carné con un coche automático: la DGT aclara las condiciones y limitaciones

¿Pensando en sacarte el carné automático por comodidad? Cuidado, porque podrías estar firmando una restricción de por vida.

Sacarse el carné de conducir es un reto que muchos prefieren simplificar optando por un coche automático. La DGT permite realizar el examen práctico con estos vehículos, lo que elimina el estrés del embrague y las marchas. Sin embargo, esta elección conlleva una limitación legal que debes conocer antes de ir a la autoescuela.

Si haces el examen con un vehículo automático, tu carné incluirá el código setenta y ocho. Esto significa que, por ley, solo podrás conducir coches automáticos y tendrás prohibido tocar uno manual. Si te pillan con un coche de marchas, te enfrentas a una sanción porque tu permiso no es válido para ellos. Actualmente, para quitarte esa restricción, tendrías que volver a presentarte y aprobar un nuevo examen práctico.

Pero ojo, porque esto va a cambiar pronto gracias a una nueva directiva de la Unión Europea. El plan es que baste con un curso de siete horas para eliminar el código setenta y ocho definitivamente. Con esto se quiere facilitar el salto al coche eléctrico, ya que la gran mayoría no tienen marchas. De momento, la norma antigua sigue vigente en España y debes elegir bien con qué coche te examinas. No te la juegues sin saber qué significa ese código en tu carné de conducir.

Esta reforma europea promete unificar los permisos y adaptar la normativa a los nuevos tiempos de movilidad eléctrica. Mientras llega el cambio, infórmate bien en tu autoescuela para evitar sorpresas legales en la carretera.