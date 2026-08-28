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DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2026

Cambio total en los semáforos: esta luz desaparecerá en algunos cruces

La nueva norma sustituirá el ámbar por una luz roja fija para los vehículos en determinados giros y protegerá a los peatones.

Semáforo con las luces roja y ámbar encendidas

Semáforo con las luces roja y ámbar encendidas Centímetros Cúbicos

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Diego Sancho
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A partir del 1 de octubre comenzarán a aplicarse nuevos cambios para los conductores españoles tras la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Consejo de Ministros. La medida busca reforzar la seguridad vial, especialmente en las zonas urbanas.

Uno de los cambios más relevantes afecta a los semáforos de determinadas intersecciones, con el objetivo de proteger a los peatones en los cruces donde existe un mayor riesgo.

Adiós al ámbar intermitente en estos cruces

Hasta ahora, en algunas intersecciones podía coincidir un semáforo en amarillo intermitente para los vehículos con la luz verde para los peatones. Esta situación obligaba a los conductores a extremar la precaución y podía generar situaciones de riesgo al realizar determinados giros.

Con la nueva normativa, esta combinación dejará de utilizarse. El ámbar intermitente será sustituido por una luz roja fija para los vehículos que realicen ese giro, mientras los peatones podrán cruzar el paso de forma tranquila.

Además, no respetar este semáforo tendrá consecuencias: la infracción estará sancionada con 200 euros de multa y la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir.

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