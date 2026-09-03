Este casco hace algo muy sencillo que puede ayudar mucho en moto: evita que tengas que bajar la vista

Cuando conduces un coche, consultar durante un instante el navegador o el cuadro de instrumentos supone apartar ligeramente la atención de la carretera. En una moto ese pequeño gesto puede tener consecuencias todavía mayores, porque hay menos margen de error y prácticamente ninguna protección alrededor del conductor.

Precisamente ahí está lo interesante del nuevo Shoei GT-Air 3 Smart. No tanto en convertir el casco en un dispositivo tecnológico, sino en solucionar un problema bastante más cotidiano: que el motorista pueda consultar determinada información sin tener que bajar la vista hacia la instrumentación o mirar un teléfono instalado en el manillar.

Shoei GT-Air 3 Smart | Shoei

La información aparece delante de tus ojos

Shoei ha desarrollado este casco junto a la compañía francesa EyeLights incorporando un sistema Head-Up Display (HUD) en la propia visera. El concepto recuerda al que llevan desde hace años algunos coches: la información parece proyectarse delante del conductor para que pueda consultarla manteniendo la mirada prácticamente en la carretera.

En este caso, la imagen se proyecta virtualmente a unos tres metros por delante del motorista. Puede mostrar información bastante útil durante un trayecto, como la velocidad, las indicaciones del GPS giro a giro, pequeños mapas, llamadas o notificaciones.

Y quizá el mejor ejemplo sea precisamente el navegador. Cuando circulas por una ciudad desconocida en moto, mirar durante un instante hacia una pantalla colocada en el manillar significa dejar de mirar exactamente hacia donde estás avanzando. Con este sistema, la siguiente indicación permanece delante de ti.

Shoei GT-Air 3 Smart | Shoei

No pretende sustituir al casco, sino hacerlo más útil

La base sigue siendo el conocido GT-Air 3 de Shoei, un casco integral pensado principalmente para turismo y uso diario. El nuevo modelo mantiene elementos habituales como el visor solar interior, el Pinlock contra el empañamiento, la calota multifibra AIM y las mejoras aerodinámicas y de ventilación de esta generación.

El sistema tecnológico añade además altavoces y micrófono con cancelación de ruido, compatibilidad con Siri y el Asistente de Google e intercomunicación con sistemas como Sena y Cardo.

Es decir, no se trata de llenar la visera de información. De hecho, probablemente esa sería precisamente la forma equivocada de utilizar un sistema así. Su sentido está en mostrar únicamente aquello que normalmente obligaría al motorista a desviar la mirada.

Shoei GT-Air 3 Smart | Shoei

La tecnología tiene además un inconveniente evidente: el precio. El conjunto puede rondar los 1.300 euros y Shoei comercializa por separado el casco GT-Air 3 Smart y el sistema HUD de EyeLights. No será, por tanto, una solución al alcance de todos.

Pero el concepto probablemente sea más importante que este casco concreto. Durante años hemos añadido pantallas cada vez mayores a motos y coches. Shoei propone justamente lo contrario: que para consultar la información importante no tengas que mirar ninguna pantalla situada lejos de la carretera.

Y en una moto, donde unos pocos metros recorridos sin prestar toda la atención pueden importar mucho, parece una aplicación bastante más útil que simplemente poder decir que llevas un "casco inteligente".