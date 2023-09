El truco para arrancar si tu coche no detecta la llave

En los últimos años la industria del automóvil ha avanzado de manera espectacular, hasta el punto de que a día de hoy hasta los vehículos más humildes y sencillos, los más baratos, pueden equipar sistemas tanto de seguridad como de confort que hasta hace apenas unos años sólo podían encontrarse en modelos de mucho más nivel y presupuesto. Hablamos de tecnologías como los sistemas de asistencia autónomos, la iluminación LED o los sistemas de entrada y arranque sin llave.

Y es que en la actualidad casi cualquier vehículo puede montar todos estos elementos que hemos mencionado, sistemas que contribuyen a hacer nuestra conducción más relajada y placentera, pero que como es lógico no están exentos de problemas e inconvenientes. Así, si hablamos de los faros LED, por ejemplo, su coste de sustitución en caso de sufrir un pequeño golpe o desperfecto es mucho mayor en comparación con un faro con bombilla halógena tradicional.

Arrancar el coche | Freepik

Algo similar ocurre también con los sistemas de arranque por botón, elementos que permiten al conductor entrar a su coche, sentarse y arrancar sin necesidad de estar pendiente de dónde se encuentra el mando del vehículo. Por contra, estos sistemas de arranque pueden fallar y dejarnos con un perfecto "pisapapeles" de más de una tonelada que no es capaz de arrancar porque, bajo determinadas situaciones, el vehículo no es capaz de reconocer el mando y, por tanto, no permite el arranque.

El truco para arrancar cuando tu coche no detecta la llave

Esta situación es más frecuente de lo que parece, ya que puede estar provocada por varios factores. Desde un fallo en el mando hasta una pila o batería que no esté en su mejor momento, hay muchos vehículos que también pueden sufrir si se encuentran en una zona de interferencias o en una zona que esté bajo la acción de un inhibidor de señal. En estos casos, arrancar un coche por botón de manera normal será casi imposible, aunque no está todo perdido.

El truco está en encontrar la zona de detección dentro del coche, ya que suele incorporar una antena y, por tanto, es mucho más sencillo que la señal que detecte el coche sea lo suficientemente potente como para arrancar. La mayoría de coches cuentan con una zona de detección en la columna de dirección, donde generalmente estaría el bombín de arranque. Tan sólo deberás acercar Las funciones ocultas que tiene la llave de tu coche a esa zona y posteriormente apretar el botón de arranque. Otros cuentan con esa zona en el propio botón, de manera que puedes probar también a pulsar el botón del coche con el propio mando.