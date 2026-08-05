Toyota se afianza como la marca líder ventas en España

Toyota se ha situado como la marca más vendida en España en julio, con 9.158 matriculaciones mensuales en el mercado automovilístico nacional (un 0,5% menos de registros que en el mismo mes del año anterior), volviendo a ubicarse en el primer puesto del ranking, como viene siendo habitual desde el arranque del año.

Además, en el cómputo anual hasta julio, la marca nipona ha vendido 64.387 unidades en España, una cifra superior en un 9,6% a la alcanzada por la compañía en los siete primeros meses del año anterior y muy por delante de la competencia (con una diferencia de más de 15.000 matriculaciones respecto a la segunda marca en el ranking), lo que le permite consolidarse en esta posición líder.

Toyota consolida su posición como la marca más vendida en España tanto en el primer semestre del año, como solo en el mes de junio, con 55.229 y 9.542 matriculaciones, respectivamente, equivalentes a incrementos del 11,5% y 6,1% frente a los mismos periodos del año anterior.

De esta manera, Toyota se afianza como la firma líder en el mercado automovilístico español, propulsada por varios de sus modelos como el Toyota Corolla, el Toyota C-HR, o e Toyota Yaris Cross, que se posicionan como tres de los turismos más vendidos por la marca en los últimos meses.

Volkswagen afianza su segundo puesto

Tras la ya casi imbatible Toyota, Volkswagen comienza a despuntar y se afianza en el segundo puesto. Pese a registrar un 1,6% menos de matriculaciones en julio (hasta quedarse con 6.796 unidades), la firma alemana ya suma 47.705 comercializaciones en el acumulado del año, un 2,5% más que en los siete primeros meses del año anterior.

A continuación, Kia ha conseguido despuntar en el ranking de julio, hasta ascender a la tercera posición, con 6.642 matriculaciones y un incremento interanual del 23%. El "top 5" mensual lo completan, con una diferencia de apenas 21 unidades, Seat y Dacia, con 5.355 y 5.334 registros, respectivamente.

El "top 10" de julio lo conforman Renault (5.024 matriculaciones), Peugeot (4.852), Hyundai (4.492), BMW (4.451) y Mercedes-Benz (con 4.237 registros).

Seat, Renault y Kia, en el "top 5" del año

En el acumulado del año, tras Toyota y Volkswagen, se han situado Seat, Renault y Kia, con 43.958, 45.564 y 39.843 matriculaciones, respectivamente, completando el 'top 5' en el acumulado del año. La firma catalana es la única de las tres que incrementa sus registros interanuales.

A continuación, el 'top 10' de los siete primeros meses del año lo completan Peugeot, Dacia, Hyundai, Mercedes-Benz y BMW, todas por encima de las 30.000 matriculaciones.