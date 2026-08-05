El neumático que nunca se pincha ya está en circulación, pero tiene una importante limitación

El neumático sin aire lleva años presentándose como una de esas tecnologías capaces de cambiar para siempre el automóvil. No necesita controlar la presión, no puede sufrir un pinchazo convencional y, al menos sobre el papel, podría reducir considerablemente el mantenimiento de los vehículos.

Ahora Bridgestone ha dado un paso especialmente importante con su tecnología AirFree. Después de casi dos décadas de desarrollo, la compañía japonesa ha comenzado a utilizar estos neumáticos en una operación comercial real. Sin embargo, conviene leer la letra pequeña: no se venden todavía para coches particulares y los vehículos que los utilizan no pueden superar los 20 km/h.

No es exactamente un neumático que puedas comprar para tu coche

El debut comercial de AirFree se está produciendo en Higashiomi, una ciudad japonesa en la que estos neumáticos han sido instalados en una pequeña flota de vehículos eléctricos autónomos destinados principalmente al transporte de personas mayores.

Son vehículos que recuerdan más a un carrito de golf o a una lanzadera que a un turismo convencional. Circulan por rutas predeterminadas, en un entorno controlado y a velocidades muy reducidas. Estas condiciones permiten a Bridgestone comprobar su funcionamiento durante un uso cotidiano sin someterlos todavía a las exigencias de una carretera convencional.

Por tanto, afirmar que el neumático sin aire «ya está a la venta» puede resultar algo engañoso. Bridgestone ha comenzado su explotación comercial, pero todavía no existe un AirFree que un conductor pueda pedir en un taller para instalarlo en su coche.

Bridgestone AirFree | Bridgestone

Los radios azules sustituyen al aire

En un neumático convencional, el aire a presión se encarga de soportar el peso del vehículo y de absorber buena parte de las irregularidades de la carretera. Cuando la presión disminuye o se produce una perforación, la rueda deja de funcionar correctamente.

AirFree elimina directamente ese problema. En lugar de una cámara llena de aire, utiliza una estructura formada por radios de resina termoplástica. Estos radios flexibles soportan el peso del vehículo, se deforman al pasar sobre los baches y recuperan posteriormente su forma.

Sobre ellos se instala una banda de rodadura de goma similar a la de un neumático tradicional. Esa banda sigue siendo la encargada de mantener el contacto con el asfalto y, por tanto, continúa expuesta al desgaste. La diferencia es que una perforación ya no puede provocar una pérdida de presión ni dejar el vehículo inmovilizado.

La llamativa estructura azul tampoco es únicamente una decisión estética. Bridgestone denomina a este color “Empowering Blue” y asegura que mejora la visibilidad de las ruedas, especialmente durante las horas de menor luminosidad.

Que no pueda pincharse no significa que sea indestructible

La ausencia de aire elimina los pinchazos tradicionales, pero no convierte a AirFree en una rueda eterna. Su banda de rodadura continúa desgastándose y los radios estructurales deben soportar miles de deformaciones, impactos y cambios de temperatura.

Bridgestone pretende resolver parte de este problema mediante el recauchutado. Cuando la goma exterior se desgaste, podría sustituirse sin necesidad de desechar toda la rueda. Además, la resina termoplástica de los radios puede triturarse, fundirse y reutilizarse para fabricar nuevos componentes.

Este planteamiento permitiría alargar la vida útil del conjunto y reducir la cantidad de materiales desechados. También encaja especialmente bien con las flotas autónomas, ya que un vehículo sin conductor no puede revisar por sí mismo la presión de las ruedas ni cambiar un neumático si sufre un pinchazo.

Bridgestone AirFree | Bridgestone

El neumático convencional sigue teniendo una enorme ventaja

La limitación de 20 km/h demuestra que esta tecnología todavía debe superar obstáculos importantes. A velocidades elevadas aparecen problemas relacionados con el ruido, las vibraciones, el confort, la acumulación de calor y la resistencia de los radios.

También debe ofrecer un comportamiento predecible durante una frenada de emergencia, soportar el peso de vehículos cada vez más pesados y mantener sus propiedades durante miles de kilómetros. Todo ello sin disparar el precio ni aumentar demasiado el consumo energético.

Por ahora, el neumático convencional continúa siendo difícil de sustituir porque utiliza una solución extraordinariamente sencilla: el aire. Es ligero, barato, absorbe bien los impactos y permite adaptar la presión a diferentes cargas y condiciones de conducción.

El estreno comercial de AirFree es un avance relevante, pero no significa que los pinchazos estén a punto de desaparecer. Bridgestone ha conseguido que su neumático sin aire salga del laboratorio; el verdadero reto será lograr que pueda circular a 120 km/h y resulte competitivo frente a una rueda tradicional.