Test a fondo Toyota Corolla Cross: restyling necesario para competir, también en casa

Entre tantos modelos de Toyota que atraen la atención de los clientes y los expertos, a veces se nos pasan algunas obras de la marca japonesa con características y complementos de altísima calidad. Esto ocurre con el Corolla Cross, la versión navaja suiza, porque vale para todo, del coche más vendido en toda la historia de la industria del automóvil.

El Toyota Corolla Cross es un SUV mediano, pero con medidas (4,460 metros de largo, 1,825 metros de ancho y 1,620 metros de alto) y diseño cercano a un compacto. Por lo tanto, es un coche muy flexible, con el que atreverse a circular por terrenos más irregulares y realizar largos trayectos, o para usar en el día porque es fácil de manejarlo y maniobrar dentro del salvaje contexto urbano.

Toyota Corolla Cross | motor.atresmedia.com

Además, como su motorización es híbrida, luce la Etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico gracias a la que sortea restricciones medioambientales en las ciudades.

Motorizaciones híbridas

El Toyota Corolla Cross se vende desde 36.850 euros con una motorización híbrida de 140 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 10 segundos, una velocidad máxima de 170 km/h y un consumo combinado de 5 litros cada 100 kilómetros. Vamos, que no gasta casi nada.

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También está disponible en una versión más potente, de 197 CV, que apenas aumenta el consumo a los 5,1 litros, incrementa la velocidad a 180 km/h y reduce la aceleración a 7,7 segundos. En ambos casos, el depósito es de 36 litros, es decir, la autonomía sin repostaje supera los 700 kilómetros.

Estas motorizaciones están vinculadas a una tracción delantera y a una transmisión automática que se encarga de gestionar las revoluciones del coche para hacer al piloto la vida más fácil.

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De hecho, esa es la gran virtud del Toyota Corolla Cross, que hace la conducción más sencilla a través de herramientas como el sistema de asistencia de aparcamiento trasero, y su amplio espacio en el habitáculo ofrece una excelsa comodidad. Sin embargo, no han renunciado a un generoso maletero, ya que despliega uno de 390 litros.

Sistema multimedia

Con estas características de confort, sumado al escaso consumo que supone un ahorro a medio y largo plazo, este modelo japonés se presenta como una buena alternativa tanto para las familias como para quienes por trabajo o placer deba realizar largos trayectos con frecuencia.

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Para que en los viajes no exista la opción de aburrirse, el Toyota Corolla Cross cuenta con un sistema multimedia en una pantalla táctil de 10,5 pulgadas que se conecta sin cables a los dispositivos móviles y posee aplicaciones integradas como un navegador.

Y como para la marca japonesa, la tecnología nunca sobra, añade un amplio abanico de sistemas avanzados de asistencia a la conducción como sistema de alarma de colisión, alerta de salida del vehículo o reconocimiento de señales de tráfico. Una joya que pasa desapercibida en el amplísimo catálogo de la marca.

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El Toyota Corolla Cross se ubica entre el Toyota CH-R y el Toyota RAV4. Este quizá sea un pecado que le deja un poco en tierra de nadie, también por precio. La marca lo ha definido como un SUV robusto y práctico dirigido a aquellos conductores a los que no les terminaba de encajar el diseño del Toyota CH-R. O lo que es lo mismo: el Toyota Corolla Cross llega para satisfacer las necesidades de las familias que necesitan una solución práctica en lugar de una emocional.

Para la ocasión, Toyota ha modificado la parte delantera del modelo estadounidense para adaptarlo a los gustos europeos: unos cambios que incluyen una parrilla y unas luces delanteras diferentes. En el interior del Corolla Cross nos encontramos con un puesto de conducción muy digital: un cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas y una pantalla táctil de 10,5 que se eleva desde el centro del tablero.

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Sistema híbrido de quinta generación

A nivel mecánico, Toyota ha equipado el Corolla Cross con su sistema híbrido de quinta generación que incluye un bloque de gasolina 2.0 de cuatro cilindros con ciclo Atkinson y un motor eléctrico delantero de 113 CV: la potencia combinada de ambos es de 197 CV.

Se ofrece tanto con tracción delantera como con total AWD-i: en este caso se añade un segundo motor eléctrico en el eje trasero de 41 CV y 84 Nm de par máximo. Por último, la batería de iones de litio ha reducido su tamaño en un 40%.

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El Toyota Corolla Cross es un coche que ha pasado un tanto desapercibido, pero claro, con el Toyota C-HR y el Toyota RAV4 como compañeros de catálogo, es lógico que poca gente se haya fijado en él. Sin embargo, es uno de los SUV más coherentes y recomendables de cuantos hay en el mercado y ahora, se ha renovado notablemente, aunque también ha visto como su precio subía.

Los SUV son la opción más popular en el mercado. Todo el mundo, o casi, pone sus ojos en un SUV cuando piensa en comprar un coche nuevo y algunos de los argumentos son más que válidos. Por ejemplo, el más común tiene que ver con la comodidad al entrar y salir del habitáculo, acción que se realiza de forma mucho más cómoda en un SUV que un compacto.

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El SUV tiene el asiento más alto y hay usuarios que agradecen ese extra de altura. Otras veces argumentan una mayor sensación de seguridad, aunque eso se ha demostrado, por activa y por pasiva, que es eso, una sensación.

Es, posiblemente, el SUV más lógico de todo el mercado, tanto por capacidades como por precios y prestaciones. Ahora, se ha renovado de forma importante, pero sin perder esa lógica que lo hace destacar por encima del resto.

Nuevo diseño, misma esencia

Uno de los principales problemas del Toyota Corolla Cross, si podemos definirlo así, era su diseño. No sorprendía, no llamaba la atención de nadie, era demasiado discreto, demasiado correcto. Comparado con el Toyota C-HR, el Corolla Cross era muy 'gris' en cuanto a diseño. Quizá por eso, la nueva edición del modelo ha recibido un lavado de cara importante.

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El frontal es nuevo, más agresivo, en línea con el nuevo lenguaje de la firma japonesa y más interesante que el modelo saliente. También se añade nuevos colores igualmente más agresivos y llantas de nuevo diseño.

En el habitáculo los cambios son más limitados, se centran en algunos detalles, pero buscan en general mejorar la percepción y las sensaciones de quien se pone a los mandos. La instrumentación es completamente nueva, con nuevos gráficos más visuales y se ha mejorado, según afirma la marca, la calidad general.

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Sin embargo, la esencia general del coche se mantiene. Es decir, no rompe totalmente con el modelo y mantiene la idea básica de SUV coherente y usable. El tamaño es el mismo, con un habitáculo igual de grande e igual de aprovechable y mantiene sus dos mecánicas híbridas, una con 140 CV y otra con 200 CV –Corolla Cross 140H y Corolla Cross 200H–.

La primera motorización se ofrece con el acabado Style, mientras que la segunda se podrá escoger, por primera vez en el modelo, con el acabado deportivo GR Sport. Igualmente, se añade una nueva versión, llamada Hybrid 200 4x4 Style.

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Una de las mayores novedades en la gama es el acabado GR Sport (unidad de prueba) el más deportivo que ofrece Toyota en sus modelos y que ya se puede elegir en coches como el Corolla, el Yaris e incluso en el caso del pequeño Aygo Cross. No es una versión radical, pero sí potencia el aspecto deportivo y un poco el comportamiento en carretera.

Precios Toyota Corolla Cross