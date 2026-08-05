Europa está enterrando el diésel, pero China acaba de presentar el motor que todavía nadie se atrevía a fabricar

Durante décadas, los mejores motores diésel parecían tener que proceder necesariamente de Alemania, Francia, Italia o Japón. Sin embargo, en pleno proceso de electrificación, cuando buena parte de los fabricantes europeos están reduciendo su oferta de gasóleo, una compañía china acaba de desarrollar uno de los motores diésel más interesantes de los últimos años.

No será suficiente para salvar al diésel ni pretende devolverlo a los pequeños turismos familiares. Pero sí demuestra que esta tecnología todavía puede tener recorrido en vehículos grandes, pesados y destinados a trabajar. El responsable es GWM, el fabricante chino propietario de marcas como Haval, Ora, Wey y Tank.

Motor diesel GWM | GWM

El último gran motor diésel podría venir de China

GWM ha presentado un nuevo motor turbodiésel de cuatro cilindros y 3,0 litros que desarrolla 231 CV de potencia y 620 Nm de par máximo. Unas cifras especialmente relevantes si tenemos en cuenta que supera en par al conocido motor V6 diésel de 3,0 litros utilizado por modelos como los Ford Ranger y Ford Everest.

El propulsor chino se estrenará inicialmente en Australia, donde estará disponible a partir de septiembre en el GWM Tank 500 y en la pick-up GWM Cannon Alpha. Ambos emplearán una transmisión automática de nueve velocidades desarrollada por la propia compañía y un sistema de tracción a las cuatro ruedas.

Comparado con el anterior motor diésel de 2,4 litros de GWM, el nuevo bloque gana aproximadamente 48 CV y 140 Nm. No se trata, por tanto, de una simple actualización para mantener con vida un propulsor antiguo, sino de una mecánica completamente alineada con las necesidades de grandes todoterrenos, pick-up y vehículos de remolque.

GWM Tank 500 | GWM

China no quiere salvar todos los diésel

La apuesta de GWM tiene poco que ver con el mercado europeo de turismos. El fabricante no está preparando este motor para instalarlo en un compacto, un sedán o un SUV urbano. Su objetivo son vehículos que pueden superar ampliamente las dos toneladas, circular fuera del asfalto y arrastrar remolques de hasta 3.500 kilogramos.

Es precisamente en este tipo de automóviles donde el diésel conserva algunas de sus principales ventajas. Su abundante par a bajo régimen, su autonomía y su capacidad para mantener consumos razonables trabajando con grandes cargas siguen siendo difíciles de reemplazar sin recurrir a baterías muy grandes y pesadas.

GWM anuncia un consumo combinado de 7,1 l/100 km para el Tank 500 y de 7,3 l/100 km para la Cannon Alpha bajo el ciclo de homologación australiano. Son cifras que habrá que comprobar en condiciones reales y que no pueden compararse directamente con las obtenidas bajo el ciclo europeo WLTP, pero resultan llamativas para vehículos de este tamaño.

GWM Tank 500 | GWM

Europa abandona el diésel mientras China lo perfecciona

La paradoja es evidente. Mientras muchas marcas europeas retiran sus motores diésel y concentran sus inversiones en híbridos y eléctricos, un fabricante chino está estrenando un bloque de gasóleo completamente nuevo. Eso no significa que China esté renunciando a la electrificación. De hecho, GWM también ofrece versiones híbridas e híbridas enchufables de estos modelos.

Lo que está haciendo la compañía es mantener varias tecnologías disponibles para adaptarse a mercados con necesidades diferentes. En ciudades europeas densamente pobladas, un gran diésel tiene cada vez menos espacio. En cambio, en Australia, Sudáfrica, Oriente Medio o determinadas zonas de Asia, los largos desplazamientos, el remolque y la conducción fuera del asfalto siguen favoreciendo a esta mecánica.

Por ahora, GWM no ha confirmado que el nuevo motor vaya a llegar a España. La compañía ya comercializa vehículos en nuestro país y planea ampliar considerablemente su gama, pero las restricciones medioambientales y la evolución de la demanda europea dificultan imaginar un desembarco inmediato de este bloque.

China probablemente no salvará al diésel tal y como lo conocimos en Europa. Sin embargo, podría encargarse de escribir uno de sus últimos capítulos: motores grandes, potentes y especializados para los pocos vehículos en los que el gasóleo todavía tiene mucho sentido.