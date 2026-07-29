Los peajes que han subido de precio en España durante 2026

A finales de 2025, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó la actualización de las tarifas de las autopistas estatales de peaje, tanto de las vías gestionadas por el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT), como las explotadas mediante concesiones privadas.

La subida no es igual en todas las carreteras. Mientras que las autopistas gestionadas por empresas privadas incrementan sus tarifas entre un 3,64% y un 4,68%, las de titularidad estatal aplican un aumento del 2%.

Los peajes que más suben de precio

Las tres autopistas que registran el mayor incremento, del 4,68%, son la AP-9, la AP-46 y un tramo de la AP-7. La primera recorre Galicia, pasando por ciudades como A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo. De hecho, en el caso del recorrido entre A Coruña y Vigo, uno de los más utilizados, el coste asciende de 20,45 euros a 21,40. Por su parte, viajar entre Vigo y Ferrol alcanza los 24,55 euros.

Lo mismo ocurre con la AP-46, una vía fundamental para acceder a la Costa del Sol. Por último, la AP-7, concretamente en el tramo comprendido entre Alicante y Cartagena, uno de los principales corredores del Mediterráneo en el sureste peninsular.

Las autopistas con una subida del 3,64%

Entre las carreteras que aumentan sus tarifas un 3,64% se encuentra la AP-6, cuyo recorrido completo para turismos cuesta ya 15,70 euros. En este mismo grupo se encuentran la AP-51 y la AP-61, que conectan respectivamente Madrid con Ávila y Madrid con Segovia. También la AP-66, que une Asturias y León, supera ya los 16 euros.

Lo mismo ocurre en otros puntos de la red de peajes. Es el caso de la AP-7 entre Málaga y Guadiaro, la AP-53 entre Ourense y Santiago y la AP-68, que conecta Bilbao con Zaragoza. La AP-71 y la AP-46 también se encuentran dentro de esta franja de subida.

Las vías gestionadas directamente por el Estado

Las autopistas administradas por el Estado mediante la SEITT experimentan un incremento del 2%, porcentaje que se ha fijado como límite anual hasta 2032. Esta actualización afecta a las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4 y R-5, además de la M-12. También se aplica a la AP-36 entre Ocaña y La Roda, la AP-41 entre Madrid y Toledo y el tramo de la AP-7 que une Cartagena y Vera.

Estas carreteras cuentan con una ventaja con respecto al resto de autopistas de peaje: los conductores pueden circular gratis entre las 00:00 y las 06:00 horas, todos los días del año. No obstante, la subida de precios es una realidad a la que ya hacen frente todos los conductores que circulan por peajes.