Un vistazo al interior: cómo luce el Toyota Yaris Cross tras la reciente actualización

El giro estético que acaba de revelar el Toyota Yaris Cross mediante el modelo 2027 no se limita a un lavado de cara exterior. Por fuera, una nueva faceta minimalista –tal vez, apostando por menos rasgos deportivos y por un aspecto algo más refinado que de costumbre–. Por dentro, expandiendo esto último con una serie de especificaciones que despejan dudas sobre la evolución en la comparativa con el Yaris Cross saliente.

Interior del Toyota Yaris Cross | Toyota

Lo que hasta ahora correspondía a la versión avanzada se ha desplazado a un nivel inferior: el diseño de tapizado de tela que antes vestía al Yaris Cross Style pasa al acabado Active, mientras que el Style se apodera de un revestimiento eco que consiste en la utilización de un material obtenido a base de PVC de origen vegetal, residuos de corcho y plástico reciclado.

En la ambientación también se marca una diferencia no menor, ya que la versión avanzada te acoge con una iluminación interior más intensa. Lo destacable respecto de la variante Active, sin embargo, está en que desde ella parten los asientos deportivos. Y a propósito...

Interior del Toyota Yaris Cross | Toyota

El GR Sport, un tope de gama platino

El GR Sport no se quedó afuera de los cambios –algo lógico– y es en este tope de gama donde el giro estético puertas adentro se manifiesta en forma definitiva. En el nuevo Yaris Cross, esta faceta deportiva ya no es un tope de gama, sino un tope de gama platino.

No se queda en los detalles de siempre –a saber: las costuras rojas y los logotipos GR en volante y reposacabezas–, pues si por algo se identifica en el nuevo modelo es por el aplicado en plata gris metalizado de los paneles de las puertas y de las molduras en la zona de los instrumentos. El gris se observa también en su tapizado tipo ante y, al igual que la versión Style, al interior del maletero del GR Sport accedes mediante la apertura por sensor.