Este Toyota ya era el híbrido urbano que menos gasta, pero estos accesorios lo convierten en mucho más

Sabemos que no hay consumo que lo iguale en su segmento, sabemos que es líder entre los urbanitas, superando al Kia Picanto, su rival inmediato. Sabemos también que el modelo 2026 le ha traído electrificación y versión GR Sport y que, con ésta, su acabado bi-tono metalizado que combina negro y Amarillo Mostaza hace que nos entre por los ojos antes que cualquier virtuosa especificación técnica. Pero el Toyota Aygo X Cross, mediante su gama de accesorios, puede ir más allá de su eficiencia y ser algo más que un urbanita de entrada.

Toyota Aygo X Cross | Toyota

Ofrece el fabricante japonés una serie de elementos extra que lo mejoran tanto en el apartado estético como en el del cuidado. Proponiendo embellecedores traseros negros o rojos a elección, Toyota le da importancia a la apariencia en un coche que, como hemos visto en casos recientes del segmento A como los nuevos tope de gama del Fiat 500 y el Hyundai Inster, lo necesita. No obstante, el foco principal lo dirige hacia la protección.

Al observar un Aygo X Cross realmente completo descubriríamos, en la zona baja, unas faldillas para los guardabarros delanteros y traseros, molduras laterales y, una vez dentro del coche, alfombrillas que de diferente tipo: de goma o bien textiles con algún detalle que visual que le da el toque. Unas placas protectoras, en tanto, mejoran los umbrales de las puertas y, como consecuencia, el mantenimiento del interior.

Toyota Aygo X Cross | Toyota

Los accesorios del para el Toyota Aygo X Cross: mucho que agregar en la zona de carga

A propósito, a los bordes de las puertas se les puede aplicar unos films protectores, disponibles también para la entrada del maletero. Y he aquí una de las secciones en las que Toyota se muestra más generosa en materia de accesorios.

El espacio de carga, además de poder sumar una alfombra estilo GR, mejora su mantenimiento cuando incorpora un protector de piso. Pensado para lo que llevemos detrás, pero también para las butacas, un juego de protectores cubre toda la superficie de los asientos y respaldos de esa segunda fila. Una cincha de amarre se encargaría de sujetar el equipaje y darle orden al espacio además de seguridad a la carga.

Toyota Aygo X Cross | Toyota

En casi todos los casos, salvo excepciones como dicha cincha anunciada a 12,40 euros, las bolsas para las ruedas de repuesta que figuran en unos 62 euros y un kit de tornillos antirrobos negros que obtienes a cambio de 45,45 euros, a los precios de todos estos accesorios para el Toyota Aygo X Cross se acceden consulta mediante.