La nueva estrategia de Subaru: adiós a los MHEV y hola a un nuevo motor bóxer híbrido, pero su sistema de tracción total se queda

Mientras la industria aún mantiene como fórmula predilecta la arquitectura microhíbrida, Subaru se retira de ella tras años de experiencia. El e-Boxer, motorización que ha marcado su oferta en los últimos años, cesará en septiembre su producción y comercialización a nivel global. Claro, su impacto en el mercado europeo será mayor, dada su relevante presencia en modelos clave como el Crosstrek y el Forester, además del Impreza.

Ahora bien, esto no quiere decir que el motor de cilindros opuestos desaparecerá de la cadena de producción de la firma asiática. Esta estrategia, promovida a partir de la evolución de las normativas de emisiones y la necesidad de optimizar la eficiencia con sistemas más avanzados, consistirá en hacer funcionar al bóxer en un esquema full-hybrid que permita un mayor protagonismo de la propulsión eléctrica y logre una reducción de consumo de un 20 por ciento en relación con el e-Boxer saliente.

Subaru Crosstrek | Subaru

A propósito, ya no habrá espacio para el motor de dos litros conocido. Adiós al 2.0i Híbrido, hola al S:HEV, desarrollado a partir de un Toyota Hybrid System que Subaru adaptará a su arquitectura.

Nuevo motor bóxer y sistema HEV, pero con la misma tracción total

Será entonces un bóxer 2.5 el que la firma introducirá y se mantendrá la tracción a las cuatro ruedas, pero, a diferencia de como funciona en Toyota, no con un motor eléctrico extra para el eje trasero, sino mediante conexión mecánica usando un árbol de transmisión. En otras palabras, el sistema Symmetrical AWD continuará.

Subaru Crosstrek | Subaru

Tanto el SUV compacto como el SUV mediano tomarán esta fórmula motriz compuesta del mencionado motor de combustión, dos motores eléctricos integrados en la transmisión y una batería de capacidad superior. En simultáneo seguirá habiendo modelos de gasolina sin electrificar y nuevos SUV totalmente eléctricos que Subaru desarrollará junto a Toyota.

Para los más puristas y fans de la conducción deportiva, y respecto de la continuidad de los motores de gasolina bóxer sin electrificar, el fabricante asiático conservará esta esencia donde corresponde: en los Subaru BRZ y Subaru WRX.