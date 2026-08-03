Como el Toyota C-HR+, pero más barato: el nuevo modelo japonés que agrega personalidad al segmento clave

En el mundo de los SUV compactos cien por ciento eléctricos, el Toyota C-HR+ da garantías y confiabilidad. Los números de venta lo avalan, con más de 2.500 entregas acumuladas en España en 2026. Ahora bien, el segmento acaba de sumar un nuevo integrante que, por características y precio, promete. He aquí el Subaru Uncharted. Un hermano menor del exitoso japonés, pues comparte concepto de diseño, plataforma y tecnologías, pero también un menor valor de mercado.

Como el C-HR eléctrico, este C-SUV puede equiparse con una batería con capacidad de 77 kWh, que en su caso anuncia una autonomía cercana a los 600 km –588, para ser preciso– y una potencia de 227 CV, también aproximada a los 224 caballos del superventas. Sin embargo, el Uncharted parte de una batería básica de 57,7 kWh, con la cual homologa unos 451 km haciendo uso de una sola carga y una potencia de casi 170 CV al eje delantero.

Subaru Uncharted | Subaru

Del C-HR también hereda la opción de tracción a las cuatro ruedas con 343 caballos máximos, pero agrega el conocido sistema X-Mode con control de tracción y descenso desarrollado por Subaru. Hay aquí, entonces, elementos mecánicos independientes, pero la cosa no termina allí: aunque a golpe de vista resulte una suerte de réplica del Toyota, este Subaru aporta el estilo, la identidad y la personalidad intrínseca de su gama.

Le pone la firma

Para sus capacidades todocamino, su X-Moda lo complementa con llantas que en tamaño básico alcanzan las 18 pulgadas, pero que pueden llegar hasta 20 como máximo, y con una altura libre al suelo de 21,1 centímetros. Una vez en la cabina, una notable pantalla multimedia te da la bienvenida con sus 14 pulgadas, pero, en contraste con su digitalización, es para destacar que conserve mandos físicos para el climatizador.

Subaru Uncharted | Subaru

¿Cuál es, entonces, el sello con el que marca la diferencia? En la zaga y en el frontal el Uncharted pone su firma. Hemos insistido en entregas anteriores en la fuerza que desprende un Subaru al pasar, y en que el logotipo mucho tiene que ver con esa capacidad de imantar. Pues, ese diseño de estrellas ha sido reinterpretado para aplicarse en los faros y en las luces traseras de este SUV compacto.

No menos atractivo es su precio. Mientras el Toyota C-HR+ sale a las calles a un valor superior a los 36.000 euros, este Subaru inicia en 33.500 euros y, sujeto a descuentos, puede adoptar un valor cercano a los eléctricos asequibles de segmentos inferiores que están dando a la industria la democratización de la movilidad a batería.