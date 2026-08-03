¿Hay que encender las luces del coche durante el eclipse solar del 12 de agosto?

El eclipse solar del próximo 12 de agosto va a coincidir con los más de 54 millones de desplazamientos que la Dirección General de Tráfico (DGT) anticipa para todo el mes. Ocurrirá alrededor de las 20:30 horas y tendrás que tomar algunas precauciones si te pilla al volante.

Hace 100 años que no ocurre un eclipse total como el del próximo 12 de agosto. A partir de las 19:20, la luna empezará a tapar poco a poco el sol, hasta que lo haga por completo alrededor de las 20:30. La duración será de entre 30 segundos y 2 minutos, según la ubicación, aunque el fenómeno completo terminará algo más tarde.

Luces coche | Centímetros Cúbicos

¿Cómo afectará el eclipse a la conducción?

El eclipse del 12 de agosto será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. La franja de totalidad va a cruzar el país de oeste a este y pasará por muchas capitales de provincia.

Alrededor de las 20:30 horas, se hará de noche cuando en condiciones normales aún quedarían algunos minutos de sol. Así que, si justo estás conduciendo, extrema las precauciones igual que si fuera de noche. El problema es que "durante un eclipse, puede producirse un cambio rápido y poco habitual de las condiciones lumínicas", explica José Antonio Lucas, director técnico ITV en TÜV SÜD.

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¿Es obligatorio encender las luces de cruce durante un eclipse?

El Reglamento General de Circulación no hace mención expresa a los eclipses solares, que son fenómenos meteorológicos excepcionales. Sin embargo, el mismo texto hace alusión a utilizar el alumbrado del vehículo cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que reduzcan sensiblemente la visibilidad. Y el eclipse del 12 de agosto lo hará.

El nivel de oscuridad que haya dependerá en buena medida del lugar de España en el que te encuentres. Pero lo recomendable (y obligatorio en la mayoría de los casos) es encender las luces de cruce para ver y ser vistos.

De hecho, el RGC no solamente obliga a utilizar el alumbrado por la noche, también en situaciones que reducen sensiblemente la visibilidad, como lluvia intensa, niebla, humo, en pasos por túneles y, por supuesto, también cuando se hace de noche durante el día como consecuencia de un eclipse solar.

Eclipse en España | Agencia

Todo lo que debes tener en cuenta el 12 de agosto

El eclipse del 12 de agosto coincidirá con los millones de desplazamientos por carretera que se van a producir durante todo el mes por las vacaciones de verano. La DGT anticipa 54,5 millones de movimientos de largo recorrido, a lo que tenemos que sumar los desplazamientos entre poblaciones. Es más, muchas zonas rurales han triplicado sus reservas para esta fecha, ya que el eclipse se verá mucho mejor en lugares con baja contaminación lumínica, y Tráfico contempla medidas especiales en distintas comunidades autónomas.

Las recomendaciones si tienes que conducir en el momento del eclipse son que utilices el alumbrado si es necesario, adaptes la velocidad y aumentes la distancia de seguridad si cambia la visibilidad y, por supuesto, que no observes el eclipse mientras conduces ni realices una parada para verlo en un lugar no habilitado o peligroso.