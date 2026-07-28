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PALANCA DE CAMBIOS

¿Para qué sirve cada letra de la palanca de un coche automático?

La P, la R, la N, la D y la B cumplen funciones diferentes y algunas pueden resultar desconocidas para muchos conductores.

Palanca de cambios

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Diego Sancho
Publicado:

Si conduces un coche automático, probablemente conozcas las posiciones P, R y D, pero la palanca de cambios puede incluir otras letras con funciones que muchos conductores desconocen. Entender para qué sirve cada una es importante para utilizar correctamente el vehículo y aprovechar todas sus posibilidades.

La P (Parking) se utiliza cuando dejamos el coche estacionado, mientras que la R activa la marcha atrás y la D permite circular con normalidad. Por su parte, la N corresponde al punto muerto y puede emplearse, por ejemplo, cuando el vehículo va a ser remolcado o en determinadas operaciones de lavado.

Por último está la B, una posición que no aparece en todos los coches automáticos y que es habitual en modelos híbridos y eléctricos. Su función es aumentar la retención del vehículo al levantar el pie del acelerador y favorecer la recuperación de energía mediante la frenada regenerativa.

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