La razón por la cual el futuro Mazda MX-5 marcará un antes y un después en su historia: ¿cuándo llegará al mercado?

La esencia térmica del Mazda MX-5 de toda la vida parece ir desvaneciéndose. No, no es que su combustión interna tiene ya fecha de vencimiento, sino que sus últimas novedades en materia de mecánica nos van acercando a la nostalgia mientras nos alejan de esa vigencia de gasolina por tradición que hasta aquí ha estado consolidando en la cultura del motor a lo largo de sus cuatro generaciones.

Uno de los últimos partes arrojó una actualización que no tiene que ver con su electrificación, pero sí con las normativas: por ser considerado en el contexto actual un coche excesivamente ruidoso, tanto para el mercado japonés como para el europeo el fabricante lo ha sometido a una reducción de decibeles. El coche ya había experimentado, en una primera instancia, el agregado de un silenciador de mayor tamaño en el motor 2.0. Como segundo paso se espera un cambio en las ruedas, que adoptarán neumáticos más silenciosos.

Mazda MX-5 | Mazda

Mirando un poco más a futuro, esta esencia de combustión interna se verá afectada cuando llegue el momento de la quinta generación. Tras más de diez años en la línea de montaje, el vigente MX-5 ND se marchará a poco del final de esta década. Si bien la firma planea darle al entrañable e inoxidable biplaza una versión con el conocido motor de cuatro cilindros Skyactiv-Z en la próxima generación –aunque con cilindrada aumentada a 2,5 litros– y contemple la idea de una faceta híbrida, este sucesor será noticia por abrir el capítulo del MX-5 todo eléctrico aún inexistente.

La quinta generación del Mazda MX-5: no antes del 2028

Al menos, según recientes declaraciones oficiales. Es que Masahiro Moro, presidente y CEO de Mazda Motor Corporation, confirmó en las últimas horas que el Mazda MX-5 NE –esa es su denominación preliminar– se está desarrollando para que, una vez lanzado al mercado, lo pueda hacer con versiones cien por ciento eléctricas.

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A presentarse no antes del 2028, este futuro Mazda MX-5 a batería se plantea como objetivo mantener el peso de los actuales de combustión interna y no superar la barrera de los 1.200 kg, lo que lograría aligerando la estructura del coche.

En otro orden, de acuerdo a los adelantos de Moro, la marca japonesa tendría en mente un deportivo insignia que se encargue de la propulsión a gasolina pura, pero el destino del MX-5 parece estar escrito y, cuando el momento llegue, será todo un antes y un después en la historia del roadster, aunque no menos para los puristas.