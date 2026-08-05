Así funciona Camper Check, la herramienta gratuita que te ayuda a elegir autocaravana y ruta

La plataforma de alquiler de vehículos CamperDays ha lanzado Camper Check, una nueva herramienta interactiva y gratuita concebida para simplificar la planificación de viajes en autocaravana.

El test, accesible desde su página web y completable en un minuto, filtra miles de opciones para sugerir el modelo de vehículo y la ruta idóneos en función de los acompañantes, el estilo de viaje y el presupuesto.

La iniciativa responde a la premisa de que la elección de la autocaravana y la ruta varía según el perfil del grupo. Factores como la distribución interior, el espacio para equipaje o accesorios y el tipo de paradas requeridas modifican las necesidades del viaje, por lo que la herramienta sitúa al usuario y a sus acompañantes como punto de partida del proceso de búsqueda.

Para ilustrar las posibilidades del test, la compañía propone itinerarios adaptados a cada perfil. Entre ellos se encuentra una ruta por Málaga enfocada en espacios sombríos con playas caninas para viajar con mascota, así como un recorrido romántico en pareja por Viena y los lagos austriacos.

Asimismo, plantea una alternativa familiar en Costa Rica centrada en la naturaleza del Volcán Arenal y el Parque Nacional Manuel Antonio, junto a una opción grupal para amigos en la costa provenzal francesa que combina la oferta de Marsella con actividades en Les Calanques.