Toyota abre los pedidos de la sexta generación del RAV4

Toyota ha abierto los pedidos de la sexta generación del RAV4, disponible desde 43.500 euros en la versión híbrida eléctrica y desde 46.500 euros en la versión híbrida enchufable, con las primeras entregas previstas a comienzos de junio de 2026.

En la gama PHEV, el Toyota RAV4 se ofrece en cuatro acabados: Advance y Spirit, disponibles con tracción delantera FWD (4x2) o tracción total AWD-i (4x4), y Limited y GR Sport, exclusivamente con tracción total AWD-i. En la gama HEV, el Toyota RAV4 se comercializa en los acabados Advance y Spirit, ambos con tracción delantera FWD.

El nuevo Toyota RAV4 PHEV estrena el nuevo sistema híbrido enchufable de Toyota, basado en el motor de gasolina de 2.5 litros y completamente rediseñado para mejorar eficiencia, rendimiento y experiencia de conducción. Por primera vez, el RAV4 PHEV se ofrece con tracción delantera FWD, con una potencia total de 268 CV, junto a la versión con tracción total inteligente AWD-i, que alcanza 304 CV.

Toyota RAV4 PHEV 2026 | Toyota

Ambas versiones incorporan una nueva batería de ion-litio de 22,7 kWh, lo que supone un incremento en la capacidad de la batería de un 30% que la de la generación anterior y con un incremento de la entrega de potencia del 8%. Gracias a ello, el nuevo RAV4 PHEV alcanza hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica en ciclo combinado WLTP y ofrece una conducción aún más cercana a la de un vehículo 100% eléctrico.

La batería cuenta con un avanzado sistema de refrigeración y calentamiento por agua, que mejora el rendimiento en climas fríos, la eficiencia energética y la durabilidad del sistema.

En cuanto a la recarga, el nuevo RAV4 PHEV admite potencias de hasta 11 kW en corriente alterna, permitiendo completar la carga en alrededor de tres horas, mientras que en corriente continua, con potencias de hasta 50 kW según acabado, es posible recargar del 0 al 80% en aproximadamente 30 minutos.

Toyota RAV4 PHEV 2026 | Toyota

Diseño exterior más robusto

El nuevo Toyota RAV4 adopta el diseño Hammerhead, que integra sensores, elementos aerodinámicos y nuevas ópticas LED. La parte trasera refuerza la sensación de estabilidad y control, con nuevas llantas, opciones de carrocería monotono y bitono y la posibilidad de techo solar o panorámico, según acabado.

Además, se han introducido mejoras específicas para reducir ruidos y vibraciones, gracias a nuevos materiales de insonorización en suelo, puertas, techo, salpicadero y retrovisores exteriores. En esta nueva generación la capacidad de remolque alcanza los 2.000 kg en todas las versiones con tracción total AWD-i.

En lo que al interior se refiere, el nuevo Toyota RAV4 es el primer modelo de Toyota en Europa que estrena la plataforma digital Arene, una arquitectura de software diseñada para convertir el vehículo en un automóvil inteligente, más seguro y conectado.

Las pantallas se han reorganizado para facilitar el acceso a la información, con un cuadro de instrumentos situado más bajo que mejora la visibilidad frontal y favorece una postura de conducción equilibrada y la consola central incorpora cargadores inalámbricos, puertos USB-C y una bandeja central reversible.