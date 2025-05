Top 5 accesorios inteligentes para tu coche en 2025

Los pequeños detalles marcan la diferencia, y con los coches también pasa. Y es que unos simples accesorios pueden cambiar totalmente lo que vivas y lo que sientas a bordo de él. Porque al fin y al cabo eso es lo que cuenta: cómo te hace sentir y la huella que deja en ti. Por ello, en Centímetros Cúbicos hemos pensado que es una muy buena idea aconsejarte sobre la compra de accesorios inteligentes para tu coche en este año 2025. Inteligentes por su utilidad e impacto en lo que vas a vivir con ellos. Así que toma nota que probablemente te hagan falta varios de ellos.

1. GPS

Un imprescindible para tus viajes y escapadas en general. Un navegador GPS te ayudará a encontrar el destino de ese apartamento en la playa que reservaste hace ya varios meses o ese restaurante que te han recomendado tus conocidos. Asimismo, te hará una buena compañía siempre que viajes sin nadie en el coche. Hay varias marcas muy top en el mercado que te pueden dar modelos que tienen lo que buscas si no quieres exponerte a que la batería de tu móvil se agote en el momento más inoportuno. Así que en cualquier comparador de precios o tiendas online como Amazon tienes lo que buscas.

2. Asistente de voz

Con una simple orden podrás hacer, de manera más ágil, llamadas sin quitar la mirada de lo que tienes enfrente o consultas mientras que conduces. Como también podrás cambiar la canción que está sonando en el coche y dar órdenes al navegador GPS que puedas tener integrado en el móvil. La compañía que te hará es otra de las ventajas que brinda contar con un asistente de voz a bordo.

3. Soporte para el móvil o smartphone

En el caso de que quieras utilizar tu móvil o smartphone como GPS porque tiene la batería a tope o porque su autonomía sea alta de por sí, un elemento que actúe como soporte para mantenerlo enganchado es una buena idea. No cuestan mucho y te hacen la vida mucho más cómoda al volante si eres de los que necesita tener el móvil cerca constantemente, es un elemento imprescindible para ti.

4. Pantalla de infoentretenimiento

Si tu vehículo es relativamente antiguo y no puedes cambiarlo a corto plazo, has de saber que puedes conseguir una pantalla con funciones de sistema de infoentretenimiento que se puede enganchar al parabrisas y asociarse con tu teléfono por Bluetooth de forma inalámbrica. Además, tanto si tienes un móvil con sistema operativo Android como si es iPhone, has de saber que hay pantallas compatibles con ambos de forma inalámbrica.

5. Cargador para el móvil o smartphone

Para no quedarte sin batería y sin la ayuda de tu móvil o smartphone a bordo, un cargador es un accesorio que nunca sobra. Más si cabe si te encuentras en la situación que hemos comentado en el anterior punto, es decir, que tienes un vehículo relativamente antiguo y, por dinero o porque ya no lo usas tanto para moverte como antes, no vas a cambiarlo. Además, tras la actualización de la reglamentación europea este accesorio debe permitir conectar dispositivos tanto de Android como de iOS.