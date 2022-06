Toterrenos del momento, echaos a temblar: esto es todo lo que sabemos sobre el nuevo Mercedes-AMG G 63 4×4²

Mercedes-AMG sigue dando pasos hacia la electrificación con modelos como el inminente EQG, pero no se olvida de la combustión. Prueba irrefutable de ello es el nuevo Mercedes-AMG G 63 4×4², la variante más radical y capaz del mítico Clase G que llega con unas aptitudes off-road cuasi perfectas y con 585 CV.

De momento, la firma de la estrella no ha desvelado demasiado al respecto, haciéndonos partícipes de su imagen y de algunos detalles técnicos. Independientemente de ello, el nuevo 4×4² promete, como su nombre indica, llevar más allá las capacidades del Clase G convencional.

Mercedes-AMG G 63 4×4² | Mercedes-Benz

Su estética así lo desvela con defensas más agresivas, taloneras específicas, pasos de ruedas ensanchados y un color verde mate específico para esta versión que no pasará desapercibido. A ello debemos sumarle unas llantas de 22 pulgadas, una altura libre al suelo de 35,1 centímetros, una capacidad de vadeo de 91 centímetros y un ángulo de ataque de 45 grados.

Sin embargo, son cifras peores que las de su predecesor que, con una altura libre al suelo de 45 centímetros, una capacidad de vadeo de 1 metro y un ángulo de ataque de 54 grados supera a este. Pese a ello, se esperan nuevas capacidades del G 63 4×4² que harán que sobrepase al anterior G 500 4×4².

Mercedes-AMG G 63 4×4² | Mercedes-Benz

Y es que la denominación cambie no es mera casualidad, ya que en este caso el 4×4² hereda directamente el mismo esquema mecánico que el Mercedes-AMG G 63. Esto se traduce en un incombustible V8 biturbo de 4.0 litros capaz de rendir 585 CV y 850 Nm de par, cifras que se gestionarán por medio de una caja de doble embrague de nueve relaciones.

Pero el punto álgido del G 63 4×4² no residirá en sus prestaciones, si no en cómo gestionará toda esa potencia para salir airoso de prácticamente cualquier situación. De momento no se sabe si estamos ante una edición limitada o si habrá una variante 6x6 como otrora, pero lo que está claro es que el nuevo 4×4² dará mucho de que hablar.