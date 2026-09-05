Casi ningún fabricante diseña sus coches pensando en una silla de ruedas, pero Kia acaba de hacer algo diferente

Para una persona en silla de ruedas, comprar un coche no suele ser tan sencillo como elegir modelo, motor y acabado. Muchas veces hay que encontrar primero un vehículo suficientemente grande y, después, recurrir a una empresa especializada para instalar una rampa, modificar el interior y homologar todo el conjunto.

Casi ningún fabricante generalista piensa en esa necesidad desde el momento en el que diseña el coche. Kia sí quiere hacerlo con el nuevo PV5 WAV, una versión específica de su furgoneta eléctrica creada para transportar a personas en silla de ruedas sin necesidad de afrontar después una transformación convencional.

Kia PV5 WAV | Kia

Kia ha pensado en la silla de ruedas desde el principio

El Kia PV5 WAV, siglas de Wheelchair Accessible Vehicle, incorpora una solución de acceso lateral mediante una rampa telescópica integrada. La persona puede entrar directamente desde la acera y situarse en la zona equivalente a la segunda fila de asientos.

Es un detalle importante. Muchas adaptaciones tradicionales utilizan el portón trasero, lo que obliga a dejar bastante espacio libre detrás del coche. La entrada lateral facilita el acceso en una plaza de aparcamiento convencional y permite aproximar la silla desde la acera.

La rampa puede alcanzar hasta 1,75 metros de longitud y queda recogida bajo el suelo cuando no se utiliza. También dispone de un sistema específico de retención para fijar la silla de ruedas durante el trayecto.

Kia PV5 WAV | Kia

No obliga a renunciar a utilizarlo como un coche normal

Uno de los puntos más interesantes del planteamiento es que Kia no ha creado un vehículo pensado exclusivamente para transportar una silla de ruedas.

Cuando esa plaza no se utiliza, el PV5 WAV puede funcionar como un vehículo de cinco plazas convencional. Además, conserva unos 350 litros de capacidad de maletero, por lo que puede seguir teniendo sentido como coche familiar para el día a día.

Ese es precisamente uno de los grandes objetivos de la nueva familia PV5. Kia ha desarrollado una plataforma específica que permite crear numerosas configuraciones sobre una misma base, desde versiones de pasajeros y carga hasta vehículos adaptados para usos mucho más concretos.

Kia PV5 WAV | Kia

Hasta 391 kilómetros de autonomía

El hecho de ser una versión adaptada tampoco cambia demasiado su planteamiento mecánico. El Kia PV5 WAV estará disponible con dos baterías.

La primera tiene 51,5 kWh de capacidad, se combina con un motor de 122 CV y ofrece hasta 282 kilómetros de autonomía. La versión superior utiliza una batería de 71,2 kWh, eleva la potencia hasta los 163 CV y puede recorrer hasta 391 kilómetros según homologación.

Además, admite carga rápida y puede pasar aproximadamente del 10 al 80% de batería en unos 30 minutos.

Una idea sencilla que sigue siendo poco habitual

La tecnología del PV5 no es probablemente lo más importante de esta versión. Tampoco que sea eléctrico.

Lo realmente interesante es que Kia haya contemplado desde fábrica una necesidad que normalmente se resuelve después de comprar el coche. Para una persona en silla de ruedas, eso puede significar menos trámites, menos modificaciones posteriores y un vehículo concebido desde el principio para cumplir esa función.

Puede que el PV5 WAV nunca sea una versión de grandes ventas, pero sí demuestra algo que todavía resulta poco habitual en la industria: diseñar un coche pensando también en quienes no pueden utilizarlo de la manera convencional.