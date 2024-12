¿La tendencia son los SUV? Estos 4 coches no son SUV y son los más vendidos del mes pasado

Parece que vivimos en el mundo de los SUV. Vas por la calle y todo son coches elevados, con aspecto robusto y ese aire de “aquí puedo con todo”. Pero ¿de verdad son lo que todos queremos? Pues los números dicen que no tanto. Aunque la moda de los SUV sigue arrasando, hay cuatro coches que en noviembre de 2025 demostraron que no necesitas ser un todocamino para ser el rey de las ventas. Aquí te cuento quiénes son, y, ojo, que el primero no es solo el más vendido entre los “no SUV”, sino el número uno absoluto en España.

Dacia Sandero: El invencible

No es un SUV, no tiene complejos y, sin embargo, lidera. El Dacia Sandero es el coche más vendido en España en noviembre de 2025, y no es ninguna sorpresa. Su receta es simple pero efectiva: precio asequible, fiabilidad probada y un diseño que ya no tiene nada que envidiar a otras marcas. Si eres de los que piensa que necesitas hipotecarte para tener un coche nuevo, el Sandero está aquí para recordarte que no. Además, su versatilidad hace que sea perfecto tanto para ciudad como para escapadas de fin de semana. Es posible conseguirlo por debajo de los 14.000 euros incluso comprando al contado en algunos concesionarios. Una cifra simplemente brutal.

Dacia Sandero | Dacia

Seat Ibiza: El clásico que nunca falla

Ahí está, en el segundo puesto. El Seat Ibiza sigue siendo el favorito de muchos españoles, y no es por casualidad. Este compacto lleva décadas en la carretera y cada generación mejora aún más lo que ya era bueno. En noviembre, volvió a conquistar gracias a su equilibrio entre precio, equipamiento y calidad. Si buscas un coche que sea cómodo para moverte por la ciudad y lo suficientemente ágil para viajes largos, el Ibiza nunca decepciona.

SEAT Ibiza | SEAT

Toyota Corolla: Eficiencia híbrida al poder

En un mundo donde la sostenibilidad es cada vez más importante, el Toyota Corolla se posiciona como una opción inteligente. Su tercera posición en el ranking de ventas no es casualidad. Con su sistema híbrido, ofrece consumos muy bajos sin sacrificar potencia ni comodidad. Además, es un coche que transmite confianza: ya sabes que va a durar años y años sin darte dolores de cabeza. En definitiva, el Corolla demuestra que la tecnología ecológica también puede ser la mejor opción. De hecho, no solo está en el TOP 5 de noviembre. También de todo el año. Además, es el coche más vendido de la historia. ¿Cómo no iba a seguir siendo un superventas?

Toyota Corolla 200H GR-Sport | Toyota

Renault Clio: El pequeño gran luchador

El Renault Clio se cuela en el quinto puesto del top general. Este urbano con aires deportivos lleva años demostrando que la receta funciona a la perfección sin importar que lleguen tendencias como la de los SUV. Compacto y estiloso, el Clio sigue siendo una apuesta segura para quienes buscan un coche práctico y moderno.

Renault Clio | Renault

El intruso: Renault Captur

Vale, no lo hemos mencionado antes, y sí, es un SUV compacto, pero se cuela en el cuarto lugar del ranking de coches más vendidos en España en el mes de noviembre. El Renault Captur es uno de esos coches que, si bien puede ser considerado un SUV por su posición de conducción más alta, lo cierto es que no deja de ser un compacto. Y es este último aspecto el que le hace estar entre los más vendidos del mes pasado.

Renault Captur | Renault

¿Hacemos demasiado caso a las tendencias?

Los datos de ventas de noviembre nos cuentan algo claro: los SUV impactan visualmente y a nivel publicitario son la referencia. Pero a veces, los clásicos compactos, con su eficiencia, versatilidad y precios asequibles, son justo lo que necesitamos.son justo lo que necesitamos. Quizá la moda de los SUV esté lejos de desaparecer, pero estos cuatro modelos nos recuerdan que hay vida (y mucha) más allá de los todocaminos.