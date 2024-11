La berlina anti-modas que demuestra que los SUV pueden ser más robustos pero no más seguros

Hoy en día, muchas personas optan por hacerse con un SUV. Cada vez vemos más en nuestras calles y carreteras. Parece que estos modelos de coche son muy populares. Y aunque tienen sus ventajas, lo cierto es que en algunos casos parecen algo que no son. Por ejemplo, parecen todoterrenos, pero muchos no lo son. Y dan la sensación de que son coches muy robustos, pero eso no necesariamente significa que sean más seguros.

Y es que, dentro del ámbito de la seguridad, hay un coche que destaca precisamente por eso y no es un SUV. Se trata del Skoda Superb, una berlina de las de siempre. Para muchos las berlinas están pasadas de moda, pero lo cierto es que sigue siendo el coche ideal para familias, siendo también todo un clásico como coche de representación para directivos de empresa. Es más, muchos pensamos que es el coche ideal para todo, y punto.

Skoda Superb | Skoda

Es un coche bastante largo, pues tiene una longitud de casi 5 metros. Esto ayuda a que sea un coche muy espacioso, perfecto para llevar a tus hijos o amigos en los asientos traseros y que tengan bastante espacio como para ir cómodos. El maletero tiene una capacidad de 645 litros, por lo que no será problema llevar equipaje de más. Por si eso fuera poco, tenemos varias zonas de almacenaje en el coche, como por ejemplo en las puertas, para que podamos guardar equipaje que queramos tener a mano durante el viaje, como un bolso pequeño, la cartera, una botella de agua y otras muchas cosas.

Pero volviendo al tema de la seguridad, en los test de Euro NCAP, este coche ha conseguido la máxima puntuación de 5 estrellas. Entrando en más detalle, tiene una puntuación del 93% en la evaluación de seguridad para los pasajeros del coche. Esto es debido a que esta berlina cuenta con 10 airbags que se despliegan en caso de accidente evitando que impactemos contra el coche y suframos lesiones graves. También incluye el sistema eCall que comunica la ubicación del coche, el número de pasajeros, la posición del vehículo antes y después del accidente y el estado en el que se encuentra.

Por supuesto, también incluye muchos sistemas de asistencia a la conducción, que nos protegen tanto a nosotros como a los demás ocupantes de la vía. Por ejemplo cuenta con el asistente de carril adaptativo, el Turn Assist, el asistente de aparcamiento o el aparcamiento inteligente.

Skoda Superb | Skoda

En cuanto a info-entretenimiento, puedes elegir entre una pantalla de 10 pulgadas o una de 13 pulgadas, con la opción de añadir un sistema de sonido CANTON o incluso de integrar tecnología Head-On Display para ver la información directamente en el parabrisas. También incluye a la asistente de voz llamada Laura. Te ayudará a controlar por voz los sistemas de info-entretenimiento, el aire acondicionado, los mensajes de texto y la música sin que tengas que apartar las manos del volante.

Existen tres versiones de esta berlina: Selection, Sportline y L&K. Pudiendo encontrarlas con motores diesel, gasolina o incluso híbrido con la etiqueta ECO. Las potencias de los motores van los 150 CV a los 280 CV, dependiendo de la versión y el motor que elijas.

El precio parte desde los 38.600 euros al aplicar todos los descuentos disponibles y sujeto a financiación. Así que si todavía no has renunciado a las berlinas familiares, y no te dejas llevar por las modas, este puede ser tu coche ideal.