En este urbano fiable te cabe de todo y cuesta menos de 15.000 €

Quien quiere su primer coche, la opción más recomendada es un utilitario o un compacto. Si a eso le añadimos la fiabilidad y un buen maletero, el resultado de búsqueda es el Skoda Fabia. El pequeño de la marca checa tiene una oferta muy jugosa durante este mes de julio que, si te urge un compañero para moverte todos los días por tu ciudad, debes aprovechar cuanto antes. Y es que tiene contenta a tanta gente que se va a fabricar más allá de 2030 incluso en sus versiones de combustión. Así que toma nota si quieres disfrutar de todas esas bondades por mucho menos de lo que imaginas.

Un maletero que ya quisieran algunos SUV

Es muy llamativo que un utilitario como el Skoda Fabia sea capaz de acoger en su maletero hasta 380 litros, pocos coches pequeños pueden presumir de ello. Incluso hay algunos SUV que no llegan a esas cifras. Así que para los viajes al pueblo o las escapadas de fines de semana no muy lejos de casa te cabe de todo. De todas formas, por si te hace falta y nadie va sentado atrás, puedes abatir esa fila de asientos traseros y gozar de hasta 1.190 litros. Más allá de esto, por dentro tiene un habitáculo muy sencillo y práctico. Tienes todo lo que necesitas y punto.

Por ello, cuenta de serie con: un sistema multimedia constituido por una pantalla de ocho pulgadas, aire acondicionado, ordenador de viaje, bluetooth, cuatro elevalunas, huecos portaobjetos made in Simply Clever, faros LED, sensor de aparcamiento trasero, etc.

Skoda Fabia Go Interior | Skoda

No corre, pero tampoco falla

La versión en oferta del Skoda Fabia es la que lleva a bordo su motor 1.0 MPI de 80 CV de potencia alimentado por gasolina. Como podrás imaginar, está asociado a una caja de cambios manual de cinco marchas y le vale para lucir la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico (DGT), que según dónde vivas y cómo estén instauradas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) puede valerte para moverte a tu antojo o no. No es el más rápido ni el que más emociona al volante - pasa de 0 a 100 km/h en 15,7 segundos -, pero no se avería ni harto de vino y apenas consume 5,1 litros por cada 100 kilómetros recorridos.

La oferta: disponible desde tan sólo 14.900 €

Fiabilidad y eficiencia al poder a cambio de muy poco. Esos 14.900 € son una ganga prácticamente para cualquier coche, incluido el Skoda Fabia. No obstante, has de cumplir con las condiciones que te fije la marca checa para beneficiarte.