La DGT lo ha decidido: todas las nuevas normas obligatorias que llegan desde el 1 de enero de 2026

Autoridades de Tráfico han anunciado que una de las prioridades para 2026 es reducir la tasa máxima de alcohol al volante. Según la DGT, esta medida persigue un “compromiso moral” con la seguridad, especialmente por el elevado impacto de los siniestros relacionados con el alcohol.

Balanceando medidas de seguridad y fiscalización, también se tramita la obligatoriedad de instalar una baliza luminosa V-16 en todos los vehículos. Esa señal sustituirá a los triángulos de emergencia antiguos, lo que supone un cambio profundo en la forma de avisar tras averías.

Casos de conducción bajo condiciones peligrosas, como lluvia intensa o mala visibilidad, no se han olvidado. La DGT propone revisar el Reglamento General de Circulación para prohibir algunos adelantamientos cuando las condiciones climáticas lo impidan.

Demanda también una mayor disciplina en la carretera: junto a estos cambios, se pretenden actualizar las reglas sobre carriles, arcenes y el uso correcto de vías lentas y rápidas para mejorar la fluidez y la seguridad.

baliza V16 | EFE

¿Qué supone la baliza V-16 obligatoria?

Algunos conductores no han reparado aún en lo que esto significa: desde el 1 de enero de 2026, todos los vehículos deberán llevar una baliza V-16 conectada, homologada y operativa.

Balance de riesgos: la baliza, según la DGT, mejora la visibilidad tras una avería y envía la localización en tiempo real a la plataforma DGT 3.0, lo que puede agilizar la asistencia.

Costo y consecuencias: el no llevar la baliza cuando sea obligatorio puede acarrear sanciones. Además, su instalación y uso correcto ya no dependen solo del usuario, sino del cumplimiento técnico (geolocalización, homologación). Declaraciones oficiales indican que la DGT considera este cambio clave para reducir muertes por alcance o por no señalizar bien una parada inesperada.

Test de alcoholemia | iStock

Alcohol al volante más duro

Al mando de esta reforma legislativa está Pere Navarro, director general de Tráfico, que ha puesto el énfasis en bajar la tasa de alcohol con carácter prioritario. La tasa máxima permitida se rebajaría para todos los conductores, aunque algunos medios apuntan incluso a crear categorías específicas para ciertos perfiles (profesionales, noveles...).

El señor Pere Navarro ha destacado que la reducción no es solo técnica, sino ética, buscando evitar siniestros que podrían prevenirse con umbrales más estrictos.Esta nueva tasa implicará más controles de alcoholemia y menos margen para circular si has bebido, lo que puede llevar a multas o incluso retirada de puntos si no se adapta a tiempo.

Otras reformas en circulación y adelantamientos

Mediante un próximo Real Decreto, la DGT también planea reformar el Reglamento General de Circulación. Uno de los apartados más polémicos es el uso de carriles y el comportamiento en autopistas en condiciones complicadas.

Normalizar nuevas reglas para adelantar es parte del objetivo: por ejemplo, cuando las condiciones meteorológicas sean malas, podría prohibirse adelantar para evitar maniobras peligrosas. Los conductores tendrán que acostumbrarse a cambios que afectan a maniobras que muchos dan por sentadas. La DGT advierte que el incumplimiento podría costar caro.

Estas reformas obligan a revisar el manual de circulación. No será suficiente con “seguir conduciendo igual”, sino entender bien qué se puede y qué no en la carretera moderna.

Sanción por adelantamiento indebido | DGT

Conclusión y recomendaciones

Juntos, estos cambios suponen una de las reformas más relevantes de los últimos años por parte de la DGT. Justicia y seguridad se combinan: menos alcohol, mejor señalización, mayor previsión en la carretera.

No basta con “enterarse”. Conviene actuar ya: adquirir la baliza V-16 certificada, revisar nuestro perfil de alcoholemia habitual y adaptar nuestra forma de adelantar según las nuevas reglas.

Lo que ocurra en 2026 no será un simple ajuste normativo: puede definir la forma de conducir de una generación.