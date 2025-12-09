La marca china que no deja dudas en Euro NCAP, pero que busca desafiar las normativas de seguridad

De las marcas chinas de vehículos eléctricos más competitivas del mercado, con autonomías generosas y niveles de seguridad que no se negocian. En un contexto en el que en Europa se analizan los sacrificios que implicarían eventuales producciones de bajos costes, Leapmotor viene demostrando que al cliente se le puede ofrecer modelos asequibles con estándares aprobados con creces en las pruebas de Euro NCAP.

Sus dos SUV principales, el compacto B10 y el mediano C10, se retiraron de los tests con las cinco estrellas cuando les llegó el turno de ponerse a prueba, mientras que el pequeño Leapmotor T03, sin calificación, levanta la mano para aclarar que, más allá de su condición de microcoche, sale de fábrica con 10 funciones ADAS. Esta firma del gigante Stellantis pone el foco en la seguridad, lo que no quiere decir que no tenga clara su política de asistentes a la conducción.

Leapmotor C10 | EP

En tiempos de automatización, de la carrera hacia los niveles cada vez más avanzados de conducción autónoma y listados de ayudas para la seguridad activa cada vez más completos, se destaca que Leapmotor busque priorizar el libre albedrío del usuario a la hora de decidir cuáles funciones utilizar y cuáles no. Vale recordar que una de las cuatro categorías de Euro NCAP evalúa las asistencias a la conducción, de manera tal que, por regulación, las ADAS requeridas se encuentran en los modelos de esta marca. Pero llevarlas activadas o desactivadas es tema aparte.

Leapmotor, la marca china 5 estrellas que, sin embargo, desafía a las normativas de seguridad

“No lograr la calificación máxima, sino cumplir la promesa de nuestra marca: ofrecer tecnología que facilita la vida a un precio asequible”, declaró a Auto Express, meses atrás, el director de Marketing de la marca para Europa, Francesco Giacalone, reflejando la postura de un fabricante dispuesto a resignar, llegado el caso, una estrella de Euro NCAP a cambio de configuraciones eficientes de acuerdo a las necesidades de los clientes.

Leapmotor T03 | Leapmotor

Según la filosofía Leapmotor, no se busca comprometer la seguridad de los vehículos, sino de dirigir la voluntad y responsabilidad a los clientes para que éstos decidan con qué asistencias contar y de cuáles prescindir por resultar innecesarias. En su C10, que a finales del 2024 recibió las cinco estrellas, ha trabajado en base a reclamos de usuarios que apuntaron a la dificultad de acceder a las funciones de desactivado, logrando así aligerar la tarea. Ahora bien, el segundo paso es el que le costaría esa estrella que, de momento, en sus dos SUV evaluados no ha perdido.

Esto se debe a que las ADAS, aunque puedan desactivarse por el conductor una vez el coche en marcha, se reinician de manera automática al siguiente uso del vehículo, volviendo, de esa manera, a la configuración que establecen las normativas de seguridad por las cuales, ante cada encendido, todas las asistencias deben encontrarse activadas. Leapmotor busca eliminar esta instancia para que sus clientes no tengan que realizar estos ajustes una y otra vez.