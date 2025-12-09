"No dejes esto en tu coche": el consejo de una criminóloga para evitar algo más grave que el robo de tu vehículo

El poder de la palabra del especialista… El poder de la palabra del especialista en redes sociales. No comulgo con la vorágine de TikTok. A riesgo de delatar mi documento de identidad, confieso que su formato, de momento, no me ha interpelado. Aunque debo reconocer que, en ocasiones, de aquel universo llegan vídeos cuyos temas y enfoques valen la pena. Aquí, uno de La rubia callejera.

Puede pasar por obviedad, lo que no significa que no suceda, así como tantos otros malos hábitos que cometemos como usuarios. De manera tal que ha despertado la atención de Dannah Eve, que despliega su contenido a base de consejos para la vida cotidiana, pero tomando de hilo conductor a la prevención y la seguridad familiar involucrando, con frecuencia, a los vehículos, sus funciones y a las conductas que se tienen en ellos.

De profesión criminóloga, Eve pone el foco en la concienciación y de ello se trata el minuto con 16 segundos que dura su posteo titulado No dejes esto en tu coche y dirigido a sus casi 800.000 seguidores. Quizás, si te preguntan por el mal hábito más insólito y proporcionalmente peligroso que se comete en el interior de un coche, el de dejar mascotas o, peor aún, niños encerrados por accidente o negligencia. Lo menciona, pero enfatizando en la importancia de no dejar abiertas las puertas, ya sea en la entrada o dentro de la cochera. Aunque es ese un consejo adicional.

Un consejo que necesitamos más de uno

El principal se centra en las puertas, pero de los garajes, porque apunta a que en el artefacto que los abre está una de las maneras más fáciles que alguien tiene para entrar a tu casa. “Hoy en día, los coches están siendo asaltados por todas partes, y si esto te sucede, lo primero que debes buscar es esto”, indica justo antes de mostrar a cámara el dispositivo y de resaltar que, por lógicas razones, la gravedad es mayor si el robo ocurre en la entrada de tu casa.

Ahora bien, si se da cuando por algún motivo sales y dejas tu vehículo aparcado, el peligro no se disipa si el ladrón accede al GPS, por lo cual recomienda eliminar la información allí guardada, entre los cuales figura el domicilio del usuario. Si se obtiene este dato y el mando de la cochera, mejor anticiparse a las consecuencias. Desvincular el dispositivo mediante un interruptor en el motor del abre-puertas es el paso a seguir en lo inmediato.

Para evitar dejar en manos de extraños el mando remoto, esta tiktoker criminóloga sugiere dejar de usar estos mandos propensos a ser abandonados en el habitáculo e inclinarse por los de apartura de garaje en formato llavero.