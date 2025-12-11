Dacia abre pedidos del nuevo Sandero, con motores más potentes, disponible desde 13.490 euros

En concreto, al igual que el resto de la gama térmica, los nuevos Sandero y Sandero Stepway incorporan un nuevo motor bicarburación gasolina/GLP más potente con 120 CV frente a los 100 CV anteriores. Este nuevo motor Eco-G 120, también disponible en Eco-G 120 EDC para combinar las ventajas del GLP con las de una caja de cambios automática, estará disponible próximamente.

Para que sus clientes puedan disfrutar de las ventajas de la tecnología GLP durante más tiempo, Dacia ha aumentado la capacidad del depósito de GLP de 40 a 49,6 litros. De este modo, la autonomía con GLP aumenta un 20%, alcanzando una autonomía total GLP + gasolina de hasta 1.590 kilómetros.

Asimismo, Sandero y Sandero Stepway incorporan nuevas ayudas a la conducción para cumplir con las últimas normativas europeas de seguridad como frenada de emergencia asistida (urbana/periurbana con detección de vehículos, peatones, ciclistas y motos) y una advertencia de vigilancia del conductor.

Interior Dacia Sandero | Dacia

Para mayor comodidad de sus clientes, Dacia ha integrado en estos sistemas un ingenioso botón 'My Safety', que permite al conductor acceder rápidamente a su configuración personalizada de ayudas a la conducción.

En el exterior, la berlina presenta una nueva firma lumínica, una nueva calandra, nuevas protecciones de Starkle e incorpora dos nuevos colores: Amarillo Ámbar y Sandstone, ya disponibles en la gama Dacia.

El interior también evoluciona con la introducción de nuevos tejidos, un nuevo volante y selector E Shifter, combinado con la caja automática Eco-G 120 EDC. El habitáculo puede equiparse con un sistema multimedia con pantalla central de 10" y navegación conectada, además de un cargador inalámbrico para smartphones.

Dacia Sandero | Dacia

El cuadro de instrumentos digital de 7" presenta un nuevo diseño de interfaz. Al igual que todos los modelos Dacia, los nuevos Sandero y Sandero Stepway ahora se benefician del sistema YouClip y están cubiertos por la garantía Dacia Zen de hasta 7 años.

Con el objetivo de celebrar este gran lanzamiento, Dacia ofrece a todos los clientes unas condiciones especiales durante el mes de diciembre. Para más información, consulta aquí nuestra red de concesionarios Dacia.