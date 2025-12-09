El Gobierno asigna 400 millones adicionales para cubrir la lista de espera del Plan Moves III

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha acordado asignar 400 millones de euros adicionales para cubrir las solicitudes pendientes de clientes que esperan las ayudas del Plan Moves III de 2025 para la adquisición de un vehículo eléctrico.

El Moves III de 2025 contaba en su inicio con una dotación de 400 millones de euros y la mayoría de las comunidades autónomas ya han agotado los fondos a su disposición y tienen listas de espera de peticiones de ayuda.

El auge de ventas de vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables) ha hecho que, hasta lo que va de año, estos modelos alcancen conjuntamente una cuota de mercado superior al 20% en 2025.

Plan Moves III activado en 5 comunidades | Newspress

Ante esta situación, el IDAE, organismo dependiente del ministerio, informó ayer a las Comunidades Autónomas de que se han ampliado los recursos presupuestarios asignados al Moves III, con otros 400 millones de euros aproximadamente, para que puedan atender las solicitudes pendientes.

Según las estimaciones del sector automovilístico español, existen unas 40.000 personas que se encontrarían en lista de espera para cobrar las ayudas de los compradores de coches eléctricos, con un montante pendiente de pago que rondaría los 300 millones de euros.

Plan Auto+ con 400 millones de euros

Mientras, el próximo año entrará en vigor el Plan Auto+, integrado en el Plan Auto 2030, con una dotación de 400 millones de euros para la compra de vehículos eléctricos.

Inicialmente, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, explicó que el nuevo plan de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables Plan Auto+ se centrará "en la demanda presente y futura" y no cubrirá la lista de espera generada con el Moves III ni los puntos de recarga personales. Ante esta situación, se han habilitado otros 400 millones de euros adicionales por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Plan Moves III | La Sexta

Dicho plan contará con fondos que serán gestionados directamente por el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas (como sucedía hasta ahora con el Plan Moves III), con el fin de garantizar una mayor velocidad y homogeneidad en la gestión de ayudas y que los pagos lleguen a los bolsillos de las familias "cuando realmente lo necesitan".