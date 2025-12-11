Aunque no llegue a ser un superventas, este SUV compacto es uno de los más competitivos cuando se abren sus puertas

No sé si llega si podríamos llegar a catalogarlo como superventas, pero a un coche que llega a las 10.000 entregas en menos de un año –superará esa barrera al cabo del 2025– le alcanza para estar entre los más buscados. Es el caso del KIA Niro en España, un crossover cuyo diseño exterior puede no decir mucho, pero que encuentra una fortaleza cuando se abren las puertas… y el portón trasero.

La versatilidad vende en un 2025 con un futuro difícil de determinar y este coreano de 4,42 metros de largo, que es el modelo más exitoso de la marca en el mercado español después del Sportage y el Stonic, la despliega en su oferta mecánica, dado que llena los tres casilleros de la electrificación: híbrido autorrecargable, híbrido enchufable y 100 % eléctrico.

Aquí no te recomendaremos un vehículo que requiera presupuestos de privilegio o, en todo caso, que se escape del alcance de la mayoría. De manera tal que vamos a descartar la versión híbrida enchufable. Un KIA Niro HEV 2025 nuevo, con acabado estándar Concept, financiándolo y con promociones, puede obtenerse desde unos 26.000 euros y algo más, un piso aceptable que mejora aun más la perspectiva con las capacidades de habitáculo y de carga con que sale de fábrica.

Hay números que hablan y el más elocuente es el del volumen de carga básico del KIA Niro actual. Un superventas real sí es el Toyota C-HR, uno de sus rivales, y sin embargo sus 388 litros no se acercan ni por asomo a los 451 litros del maletero de este SUV asiático. El MG ZS híbrido es el más vendido del país detrás del Dacia Sandero y, aunque se aproxima con más de 440 litros, no logra igualar el espacio del Niro HEV.

En pocas palabras, y a pesar de no lograr el caudal de clientes de los modelos anteriores, este KIA es, en lo que respecta a espacio trasero, competitivo como pocos en su segmento. Insisto, siempre teniendo en cuenta el híbrido autorrecargable, ya que no necesita resignar litros de maletero como sí lo requiere la batería de la versión PHEV. Si abates toda la fila trasera, el volumen aumenta a casi 1.450 litros, si de versatilidad hablamos. La palabra clave se repite al momento de revisar las plazas y el confort para los pasajeros.

Los números vuelven a hablar por sí mismos. Una altura generosa del coche –1,82 metros, para ser preciso– y una distancia entre ejes que ha crecido dos centímetros en relación con el modelo anterior, permite, respectivamente que atrás viajen adultos de 1,80 metros cómodamente y genera libertad para las piernas, que además aprovechan la estructura y sí, la versatilidad de los asientos delanteros para estirarlas debajo de éstos. Una manera de compensar algún déficit como la imposibilidad de regular los asientos traseros tanto hacia adelante como hacia atrás.

Es el KIA Niro híbrido, con las especificaciones indicadas, una propuesta convincente. Por precio, por consumo, por su etiqueta ECO y, sobre todo, si entre tus prioridades figura el espacio interior.