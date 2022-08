¿Será capaz el ser humano de ser mejor que el ABS de un coche?

Más información Continental Moto da un paso más en el desarrollo del ABS inteligente

Hoy en día el coche cuenta con infinidad de sistemas electrónicos que velan por la seguridad de los ocupantes, tales como la frenada de emergencia, el cambio involuntario de carril o el avisador de ángulo muerto. Sin embargo, las ayudas a la conducción son más vetustas de lo que uno cree, y prueba de ello es el sistema ABS pero, ¿podrá el ser humano vencer a éste? Vamos a averiguarlo.

Esta misma pregunta se la han formulado los chicos de Driven Media, quienes han sentado en un Mazda MX-5 NC a un piloto profesional y a un conductor de a pie para descubrirlo. Primero, han frenado con el ABS encendido y después con este desconectado para ver si el hombre puede ser mejor que la máquina.

Puede el ser humano vencer al sistema ABS | Driven Media

Con el ABS ayudando a que todo salga según lo previsto, la mejor distancia de frenado desde 100 km/h a 0 fue de 34 metros. Y esa es la marca que tienen que superar ambos con el ABS desconectado, intentándolo primero el conductor normal y corriente y dejando un resultado de 39 metros.

Pero, ¿qué pasa cuando lo intenta un piloto profesional? Lo primero es que nos encontramos con un mejor entendimiento del sistema ABS y de su comportamiento tanto cuando está funcionando como cuando no. Esto se ve reflejado en los tiempos que registra, que cada vez son mejores.

Así, el piloto profesional consigue detener al deportivo nipón de 100 km/h a 0 en 37 metros con el ABS desconectado, siendo esta su mejor distancia frente a los 34 metros con el sistema activado. Desde luego, es impresionante, pero en una situación real esos de tres metros pueden marcar la diferencia entre tener un accidente o simplemente una frenada de emergencia.

Y es que no, el ser humano no ha sido capaz en este caso de vencer al ABS, un sistema que es crucial a la hora de frenar fuerte. Sin embargo, no está de más saber cómo funciona este y cómo uno debe actuar si por algún casual este falla en circunstancias peliaguadas.