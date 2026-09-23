Renault Rafale Hypnotic: 300 CV, tracción total y solo 200 unidades para España

Renault quiere darle una vuelta al Rafale más potente con una edición limitada que apuesta por una imagen más exclusiva y una dotación específica.

Se llama Rafale Hypnotic Limited Edition, estará limitada a 1.500 unidades para toda Europa y de ellas solo 200 llegarán al mercado español. La base mecánica es la del Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 de 300 CV con puesta a punto de Atelier Alpine.

Los pedidos comenzarán el 1 de octubre de 2026 en 14 mercados europeos, entre ellos España. Renault comunicará ese mismo día el precio para nuestro mercado, mientras que las primeras unidades están previstas para finales de año.

Antes, el Hypnotic tendrá su presentación pública en el Salón del Automóvil de París, que se celebrará del 12 al 18 de octubre.

Más negro y con identificación propia

La principal diferencia respecto al resto de la gama está en la configuración estética. El Rafale Hypnotic combina una carrocería en negro selva satinado con diferentes elementos en negro brillo, desde la parrilla frontal hasta el techo bitono, el spoiler trasero o algunos detalles exteriores.

Las llantas de 21 pulgadas también reciben un acabado específico y el emblema Atelier Alpine aparece terminado en negro. Es una configuración que busca diferenciar visualmente a esta serie limitada sin modificar la arquitectura del vehículo.

En el habitáculo, Renault recurre a una combinación de Alcantara negro titanio y tejido TEP, con pespuntes en azul, blanco y rojo. El logotipo Alpine iluminado en forma de 'A' y las inserciones en negro brillo completan un interior que también incorpora una placa numerada para identificar cada unidad.

300 CV y 105 kilómetros en eléctrico

El Rafale Hypnotic conserva el sistema E-Tech 4x4 de 300 CV, un híbrido enchufable que combina un motor de combustión con tres motores eléctricos.

Una de sus principales ventajas es que puede recorrer hasta 105 kilómetros en modo completamente eléctrico, según la homologación anunciada por Renault.

La parte dinámica tampoco cambia respecto al Rafale Atelier Alpine sobre el que se basa. El modelo cuenta con tracción integral, dirección a las cuatro ruedas 4Control Advanced y una suspensión inteligente adaptativa que utiliza una cámara para anticiparse a las irregularidades del firme.

Equipamiento de serie más completo

El Hypnotic también incorpora de serie algunos elementos que elevan su dotación tecnológica y de confort. Entre ellos se encuentra el techo panorámico de cristal Solarbay, que permite regular su nivel de oscurecimiento, además de un parabrisas calefactable, Head-up Display y un equipo de sonido premium firmado por Harman Kardon.

Más allá de su estética específica, la exclusividad de esta versión está precisamente en su combinación de mecánica y equipamiento: los mismos 300 CV y sistema de tracción integral desarrollados junto a Alpine Cars, pero asociados a una configuración que no estará disponible de forma convencional.

De las 1.500 unidades previstas para Europa, 200 tendrán como destino España, por lo que será una versión bastante más limitada que una simple variante de acabado. El precio será una de las incógnitas que Renault despejará el 1 de octubre, cuando se abra el plazo de pedidos.