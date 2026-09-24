República Checa aprueba provisionalmente la conducción automatizada total supervisada (FSD) de Tesla

El Ministerio de Transportes checo ha aprobado provisionalmente este lunes el sistema de conducción automatizada total supervisada (FSD) de Tesla, uniéndose a otros seis países de la Unión Europea donde ya se puede utilizar.

La decisión se produce tras varios meses de evaluación experta de la documentación disponible, consultas y debates realizados tanto a nivel nacional como europeo.

El ministerio de Transportes ha examinado exhaustivamente el funcionamiento del sistema y las condiciones bajo las cuales fue aprobado en la Unión Europea.

"El despliegue comenzará pronto", ha señalado, por su parte, a través de su cuenta de X, después de conocerse la noticia, tras haber compartido varios vídeos de sus casos de éxito en distintos países de la Unión Europea, como España.

Entre las principales cuestiones examinadas por el Ministerio deTransportes se encontraban el cumplimiento de los límites de velocidad, la interpretación de las señales de tráfico y las normas de circulación, el rendimiento del sistema en diversas situaciones de tráfico y el nivel de control del conductor sobre el vehículo.

"Para la República Checa, la aclaración de cuestiones específicas relacionadas con la seguridad y el funcionamiento en el mundo real fue un factor decisivo en el proceso de toma de decisiones", haapuntado.

Tesla FSD Supervised es un sistema de asistencia al conductor SAE Nivel 2 (automatización parcial de la conducción).

El conductor debe permanecer totalmente concentrado en la conducción en todo momento, supervisar continuamente el funcionamiento del sistema y estar preparado para tomar el control inmediatamente cuando sea