La DGT modifica los adelantamientos: esto cambiará a partir del 1 de octubre

¡Atención si vas a adelantar porque la DGT va a cambiar las reglas del juego! Lo que antes eran simples recomendaciones y avisos ahora se convierte en norma obligatoria.

El Consejo de Ministros ya ha dado luz verde a los nuevos cambios en la circulación. A partir del próximo 1 de octubre entra en vigor esta regulación de adelantamientos. Desde esa misma fecha la DGT comenzará a multar si no cumples las reglas.

Uno de los cambios más importantes afecta directamente a las maniobras con mal tiempo. Quedará estrictamente prohibido adelantar cuando existan condiciones meteorológicas adversas en la vía. Además cambia por completo la forma de rebasar a los ciclistas en la carretera. La nueva normativa te obligará a reducir la velocidad antes de realizar el adelantamiento. Hasta ahora casi todos los automovilistas aceleraban para superar al ciclista lo antes posible. Ese hábito tan habitual de pisar el acelerador pasará a ser motivo directo de sanción.

Esta medida provocará un gran número de multas entre los conductores despistados en carretera. Tráfico avisa que será implacable con la ejecución de esta norma a partir de otoño. Prepárate y adapta tus hábitos, extrema la precaución para evitar sanciones en tus trayectos cotidianos.