Hasta 1.220 euros de multa por circular con un patinete eléctrico si no se ajusta al nuevo reglamento

Circular con un patinete eléctrico que no esté registrado ni cuente con el seguro obligatorio puede acabar en una factura de hasta 1.220 euros, además de la inmovilización del vehículo y su posible traslado al depósito municipal. Es el escenario que pone sobre la mesa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que recuerda que, de los más de cuatro millones de patinetes que circulan en España, solo unos 140.000 estaban registrados en la DGT a fecha de abril.

La falta de registro puede acarrear una multa de entre 202 y 610 euros, mientras que incumplir la obligación de disponer de seguro puede sumar otros 202 euros, con sanciones de hasta 800 euros cuando la póliza no está en vigor, según los supuestos señalados por la OCU. El problema puede ser mucho mayor si se produce un accidente: asumir personalmente la responsabilidad civil podría suponer más de 200.000 euros, e incluso alcanzar los 500.000 euros en caso de lesiones graves.

El resto de las normas también deja poco margen: llevar pasajero está sancionado con 100 euros, mientras que circular por la acera o hacerlo sin casco, desde el próximo 1 de octubre, puede suponer otros 200 euros por cada infracción. De noche o con poca visibilidad es obligatorio utilizar un elemento luminoso o reflectante y, desde el 1 de octubre de 2027, los patinetes deberán llevar las luces encendidas permanentemente. Registrar un patinete certificado cuesta 8,67 euros, mientras que una póliza puede situarse entre 60 y 160 euros al año, según los datos manejados por la OCU.