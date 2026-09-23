El DS Nº7 revoluciona el nicho de los SUV premium, con hasta 740 km y 350 CV en su versión eléctrica

DS dice adiós al DS 7 tal y como lo conocíamos y pone sobre la mesa un SUV completamente nuevo. Se llama DS Nº7, crece hasta los 4,66 metros de longitud y llega a España con una gama que combina mecánicas híbridas y eléctricas. La versión de acceso parte de 46.000 euros, mientras que la variante eléctrica de mayor autonomía alcanza los 740 kilómetros WLTP.

El tamaño es precisamente uno de los argumentos de este nuevo modelo. Con 4,66 metros de largo, 1,90 metros de ancho y 1,63 metros de alto, el DS Nº7 juega en la parte alta del segmento C-SUV y se acerca por dimensiones a modelos de categorías superiores.

DS nº7 | DS

Además, sus proporciones permiten disponer de un maletero de 560 litros. La aerodinámica también tiene un papel relevante, con un Cx de 0,26, especialmente importante en las versiones eléctricas para contener el consumo.

El diseño mantiene los rasgos habituales de DS, aunque con una evolución evidente respecto al anterior DS 7. El frontal puede incorporar dos configuraciones diferentes, incluida la iluminación DS Luminascreen, mientras que detrás destaca una nueva firma luminosa.

En el habitáculo, la marca ha apostado por una presentación similar a la del DS Nº8, con cuadro digital de 10 pulgadas, pantalla central de 16 pulgadas y una configuración centrada en el aislamiento acústico.

Dos baterías y hasta 350 CV

La gama eléctrica ofrece dos baterías. La primera tiene 73,7 kWh útiles y se combina con un motor de 230 CV y tracción delantera, con una autonomía homologada de hasta 543 kilómetros. Por encima se sitúa la batería de 97,2 kWh, que permite al DS Nº7 FWD de 245 CV alcanzar los 740 kilómetros WLTP.

Además de estas versiones, la gama contempla una variante eléctrica de hasta 350 CV, asociada a la configuración Long Range, y una alternativa híbrida que combina un motor de gasolina de 145 CV con otro eléctrico de 28 CV.

Interior DS Nº7 | Centímetros Cúbicos

DS también ha trabajado especialmente el apartado de confort. Los asientos delanteros pueden incorporar calefacción en la zona del cuello mediante el sistema DS Neck Warmer, mientras que las lunas laminadas y acústicas ayudan a reducir el ruido en el interior.

El equipamiento puede completarse con un techo panorámico y un equipo de sonido Electra 3D by Focal con 14 altavoces.

Con cuatro acabados —incluida la edición limitada La Première—, el DS Nº7 llega al mercado español con la misión de ocupar el espacio que deja el DS 7, pero con una propuesta más centrada en la electrificación y con unas dimensiones que lo colocan en una posición particular dentro del mercado de los SUV compactos.