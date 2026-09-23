Audi vs AUDI, ¿qué está pasando en Europa y China que tiene en conflicto a la marca alemana?

Audi tiene un problema con AUDI. Aunque parezca un juego de palabras, desde hace un tiempo existen dos marcas que comparten prácticamente el mismo nombre: la Audi alemana que todos conocemos y AUDI, en mayúsculas y sin los cuatro aros, creada específicamente para China junto a SAIC.

Ahora ambas se han encontrado de una forma inesperada en Europa. Algunos importadores independientes han empezado a ofrecer aquí modelos de AUDI procedentes de China y la compañía alemana ha decidido emprender acciones legales para impedirlo.

Audi E5 Sportback | Audi

AUDI es una Audi diferente creada específicamente para China

Para entender este conflicto primero hay que entender qué es exactamente AUDI. No estamos ante una empresa china que haya copiado el nombre de la marca alemana. Todo lo contrario.

AUDI es un proyecto impulsado por la propia Audi junto al gigante chino SAIC, propietario entre otras compañías de MG. Su objetivo es desarrollar coches eléctricos mucho más adaptados a las necesidades y gustos del mercado chino, especialmente en software, conectividad, asistentes de conducción y experiencia digital.

El resultado ha sido una nueva gama que incluso prescinde de los tradicionales cuatro aros. El primer gran representante es el AUDI E5 Sportback, un eléctrico de casi 4,9 metros que puede alcanzar los 579 kW, unos 787 CV, y que ha sido desarrollado expresamente para China.

Audi E5 Sportback | Audi

El problema comienza cuando esos AUDI llegan a Europa

Algunas empresas europeas han visto una oportunidad y han comenzado a importar estos vehículos desde China para posteriormente ofrecerlos a compradores europeos.

Y aquí aparece el matiz más importante de toda esta historia. El conflicto conocido no está centrado en un particular que viaje a otro país, compre un automóvil y posteriormente intente importarlo para utilizarlo personalmente.

Eso es una situación diferente, que además tiene sus propias dificultades: impuestos, aduanas, homologación individual, matriculación, compatibilidad de los sistemas de carga o incluso los servicios conectados.

Lo que Audi está intentando frenar es que una empresa convierta la importación paralela en una actividad comercial y venda dentro de Europa unos vehículos que Audi únicamente ha autorizado para comercializar en China.

AUDI E7X | AUDI

¿Cómo puede ser ilegal vender un Audi auténtico?

Lo más curioso es que no estamos hablando de falsificaciones. Los AUDI importados son perfectamente auténticos.

La clave está en el denominado agotamiento del derecho de marca. Simplificándolo mucho, cuando un fabricante introduce un producto en el Espacio Económico Europeo con su consentimiento, generalmente no puede impedir después que ese producto sea revendido dentro de ese mercado.

Si alguien compra un Audi oficialmente vendido en Alemania y posteriormente lo vende en España, Audi no puede decidir simplemente que esa segunda venta está prohibida.

Pero China no forma parte del Espacio Económico Europeo.

Que un producto haya sido comercializado legítimamente allí no significa necesariamente que los derechos de su marca hayan quedado agotados en Europa. El propietario de la marca puede conservar, por tanto, capacidad para oponerse a determinadas importaciones comerciales realizadas sin su autorización.

AUDI E7X | AUDI

Volkswagen ya ha librado una batalla prácticamente idéntica

Además, dentro del propio Grupo Volkswagen existe un precedente muy interesante.

Volkswagen llevó ante los tribunales alemanes a comerciantes que habían importado desde China 22 Volkswagen ID.6 Crozz. Tampoco eran falsificaciones: eran Volkswagen auténticos, fabricados para el mercado chino.

En marzo de 2026, un tribunal de Hamburgo dio mayoritariamente la razón a Volkswagen al considerar que los derechos europeos de marca y diseño no se habían agotado con la comercialización de aquellos vehículos en China. La decisión llegó incluso a reconocer el derecho de Volkswagen a solicitar la entrega de los vehículos para su destrucción, aunque aquella resolución todavía podía ser recurrida.

AUDI E7X | AUDI

Audi creó AUDI para competir en China, pero no para hacerse competencia en Europa

Ahí encontramos la gran paradoja de esta historia.

Audi se alió con SAIC y creó AUDI para desarrollar coches eléctricos específicamente pensados para competir contra los fabricantes chinos en su propio mercado. Esos coches han despertado suficiente interés como para que algunas empresas hayan considerado rentable traerlos hasta Europa y venderlos aquí.

Y precisamente eso es lo que la marca alemana intenta impedir.

Porque AUDI nació para competir en China. Lo que Audi no esperaba, probablemente, es tener que evitar ahora que AUDI termine compitiendo contra Audi en Europa. Y ojo, porque el problema no es que un propietario se compre un AUDI en China y lo importe a Europa. Importar un vehículo propio desde el extranjero es algo posible desde hace décadas para cualquiera. La cuestión en entredicho es beneficiarse de comercializar vehículos en Europa sin los derechos adecuados, que es lo que realmente preocupa de que haya empresas realizando esto de forma profesional y generalizada.