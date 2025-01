El rival chino del Tesla Model Y es más barato y más completo: 4x4, más de 400 CV y 500 km de autonomía

Muchos de los que compran un eléctrico ya no buscan solamente eficiencia, sino que también les aporta una agradable experiencia al volante con calidades y un comportamiento dinámico durante la conducción. Tesla fue la primera marca en dar respuesta a ese público mediante modelos como el Tesla Model Y. No obstante, a la marca de Elon Musk le han salido muchos competidores desde China últimamente y uno de ellos lo representa el Xpeng G6.

Punta de lanza de la expansión internacional de Xpeng

Este SUV ha sido el principal estandarte de la llegada de Xpeng a nuevos mercados fuera de su China natal. Para ello, el Xpeng G6 se apoya en una gran habitabilidad interior merced principalmente a su distancia de ejes de 2,89 metros y a su gran longitud de 4,75 metros. Dos parámetros que calcan los del Tesla Model Y. No faltan por supuesto la buena calidad en los materiales de su tapicería - que muchos aseguran que supera a la propia Tesla y a coches premium europeos - ni la tecnología, absoluta protagonista con la ausencia de botones físicos para sus controles.

Dicho esto, cuenta con grandes pantallas para el cuadro de instrumentos y el sistema multimedia. En el caso de este último, hablamos de una pantalla de 14,96 pulgadas ubicada en la consola central que permite aprovechar la cámara de aparcamiento, la conectividad para smartphones - que no tiene Tesla - y las ayudas a la conducción. Su maletero también cuenta con una capacidad loable, que parte desde los 571 litros y puede alcanzar los 1.374 si abatimos los asientos traseros en proporción 60:40.

Xpeng G6 | Xpeng

Prestaciones alucinantes

En su versión tope, la Performance AWD, ofrece 476 CV de potencia, 550 kilómetros de autonomía, tracción total, aceleración de 0 a 100 km/h en tan sólo 4,1 segundos y un consumo de 17,9 kWh. Dicho esto, supera en autonomía a las versiones Performance, Gran Autonomía AWD y de Tracción Trasera del Tesla Model Y. En aceleración ocurre lo mismo, con la diferencia de que es la Performance quien le bate (3,7 segundos). Sin embargo, las cuatro versiones del Model Y declaran unas cifras de consumo inferiores a los 17,9 kWh del Xpeng G6.

Por debajo, en la oferta de motores de nuestro protagonista chino encontramos la versión Standard Range RWD de 258 CV y tracción trasera, así como la Long Range RWD asociada a un propulsor de 286 CV también equipada tracción trasera. Una declaración de intenciones clara para plantar batalla a Elon Musk y compañía.

Xpeng G6 | Xpeng

La oferta: Xpeng G6 Performance disponible desde 57.866 €

En la web oficial de Xpeng no viene indicado el precio de las distintas versiones del G6 más allá de indicar la tasación de salida de la Standard, que en su caso es de 37.990 €, incluyendo las ayudas del Plan Moves III cifradas en 7.000 €. No obstante, si echamos un vistazo a comparadores de precios españoles como ¿Qué coche me compro? vemos que la unidad más prestacional, la Performance, está disponible desde 57.866 €. Sin embargo, no se indica si vienen incluidas las ya citadas ayudas al coche eléctrico del Gobierno.

Lo mismo ocurre si navegamos por la web de Tesla, por lo que si recurrimos a la información de ¿Qué coche me compro? podemos ver que la unidad tope del Model Y arranca en 58.970 €. Dicho esto, si buscas equilibrio entre prestaciones y confort en un eléctrico premium, el Xpeng G6 debe ser tu elección.