Era el SUV chino más esperado del 2025 y ya está aquí: este BYD se venderá en febrero y llegará libre de aranceles

Este mes de enero está siendo de puesta de largo para muchas marcas con motivo del Salón del Automóvil de Bruselas, la primera cita automovilística del año en Europa. En la capital belga se está pudiendo conocer las principales novedades de un montón de firmas, entre ellas las de BYD. Su modelo BYD Atto 2 llega al mercado para convertirse en el más accesible de la familia y en el rey del creciente segmento de los eléctricos baratos.

Llegará muy pronto a España sin aranceles

Si barremos para nuestra casa, tenemos que decir que el BYD Atto 2 será una realidad en nuestro país en poco tiempo, y es que desembarcará en España durante el mes de febrero. Hablamos de un coche pequeño como se puede suponer tras lo comentado al inicio, de forma que presenta unas dimensiones de 4,31 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,67 metros de alto. No obstante, su distancia de ejes es bastante generosa gracias a unos 2,62 metros que prometen una cómoda habitabilidad para cinco personas.

BYD Yuan Up Atto 2 | BYD

Por otra parte, has de saber que no tendrá que hacer frente a los aranceles impuestos por la Unión Europea a los coches eléctricos importados desde China, ya que se produce en la planta que tiene BYD en Hungría. Así que los precios no se verán afectados en absoluto por esta circunstancia.

Equipamiento amplio de serie

A pesar de que se desconocen las especificaciones completas del BYD Atto 2, la marca ya ha adelantado que ofrecerá un "amplio" equipamiento de serie. Lo que es seguro es que está dotado con la tecnología Blade Battery, distinguida por optimizar el peso y el espacio disponible a bordo gracias a la integración de la batería en el chasis directamente. Asimismo, su química LFP es sinónimo de mayor seguridad y durabilidad en comparación con las baterías de iones de litio más habituales.

BYD Atto 2 | BYD

La oferta de baterías está copada por una de 45,1 kWh de capacidad y otra más grande que llegará más adelante. La ya citada garantiza unos 312 kilómetros de autonomía y se asocia a un motor con 177 CV de potencia. Finalmente, las imágenes difundidas de su habitáculo reflejan un concepto minimalista y tecnológico en el que el protagonismo se lo llevan sus dos pantallas del cuadro de instrumentos y el sistema multimedia.