Las restricciones de Bruselas se llevan por delante a este mítico compacto deportivo

Esto se veía venir desde lejos que pasaría algún día, pero no por ello deja de doler. Y es que el Honda Civic Type R va a dejar de venderse en Europa y, por ende, en España, próximamente. El motivo es muy claro: las crecientes restricciones a las emisiones de los coches de combustión y el final de la venta de estos programada para 2035. No obstante, la marca japonesa no solamente anunció el adiós de su creación. También dio a conocer que lanzará una versión especial limitada del compacto deportivo a 40 unidades, así que los afortunados que la consigan se quedarán con un tesoro de la historia.

Dicho esto, las diferencias de esta edición especial con el Honda Civic Type R que todos conocemos son puramente estéticas. Así las cosas, hay detalles en color rojo, otros en fibra de carbono y también unos nuevos en la iluminación que permiten proyectar el logo Type R en el suelo. Además, la carrocería viene en color blanco Championship, lo que junto a los ya citados componentes en rojo intenta homenajear a su primer monoplaza que ganó una carrera en el Mundial de Fórmula 1.

Honda lo hace para divertirte

Por dentro, ofrece unos asientos de color rojo hechos de ante, una palanca para el cambio de marcha acabada en aluminio y pedales de acero inoxidable. ¿Pinta bien, eh? Mecánicamente, cuenta con el motor ubicado en el eje delantero: un Vtec Turbo de 2.0 litros y cuatro cilindros que es capaz de brindar una potencia de 329 CV y un par motor máximo de 420 Nm. Así las cosas, el Honda Civic Type R puede pasar de 0 a 100 km/h en cuestión de 5,4 segundos y alcanzar una velocidad punta de 275 km/h. Un cohete en toda regla. El conjunto va ligado a una caja de cambios manual de seis marchas.

Hay que decir que, de momento, no se sabe si llegará a nuestro país. Lo que sí es seguro es que el Honda Civic Type R convencional lo podremos conseguir hasta el mes de diciembre. Eso sí, para ello hay que tener pasta de verdad dado que cuesta unos 58.580 € de entrada. No obstante, desde la marca japonesa ofrecen un plan de financiación que permite pagar una cuota de 475 € mensual durante 36 meses previa entrada de 19.859 € y un pago final de 32.629 €. Dicho esto, si eres un amante de los deportivos y te lo puedes permitir no deberías dejar pasar la oportunidad de hacerlo tuyo.