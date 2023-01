Paran la producción del que prometía ser el compacto deportivo definitivo

Encontrar un coche especial y diferente hoy en día es difícil, pero el nuevo Honda Civic Type R prometía ser ese punto de inflexión. Y hablamos en pasado porque Honda ha lanzado un comunicado por medio del cual adelanta que hasta nuevo aviso no solo la producción del Type R estará parada, sino también la del Civic convencional debido a la alta demanda que están experimentado.

Y es que aunque bien es cierto que un fabricante como lo es Honda podría afrontar la situación en condiciones normales, el contexto sigue distando mucho de ser normal. Esto se debe a que la crisis de microchips y la falta de componentes siguen azotando a multitud de empresas, y la firma nipona ha tomado una decisión al respecto.

Honda Civic | Honda

En busca de evitar que se forme un cuello de botella, ha decidido parar las rotativas de la línea de producción del Honda Civic. Esto no solo conseguirá evitar un atasco en su fabricación mucho más tedioso de resolver, sino también garantizan la llegada de las unidades que ya han sido pagadas y pedidas a fábrica.

Así, Honda no pone sobre la mesa una fecha con la que vuelvan a iniciar el proceso de gestación tanto del Civic como del Civic Type R, pero se espera que no sea hasta verano cuando se retome. Sea como fuere, sorprende que un producto tan joven y no precisamente asequible haya cuajado tan bien, aunque en su defensa hay que decir que al fin de cuentas el Honda Civic siempre ha sido un coche querido.

Honda Civic Híbrido | Honda

No obstante, este parón no es a nivel mundial, sino en Japón y en determinados países de Europa entre los que se encuentra España. Y así lo demuestra la marca tras retirar del configurador tanto al Honda Civic como al Type R, dejando como únicos representantes de la marca a los Honda Jazz, e, CR-V y HR-V.

Independientemente de ello, lo que está claro es que el nuevo Civic ha cuajado en España, donde se asienta por primera vez como coche híbrido de la mano de un motor de 2.0 litros atmosférico y 184 CV y un precio de 34.100 euros. A su vez, el Type R hace lo propio al asentarse como uno de los más prometedores compactos deportivos junto a un motor de 330 CV y cambio manual de seis velocidades, aunque eso sí, a cambio de 54.850 euros.