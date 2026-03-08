Repasamos la historia del Renault Clio, el modelo que celebra su 35 aniversario

En 1990, en el Salón del Automóvil de París, la marca francesa presentó el que sería el sucesor del Renault 5. Una tarea complicada, ya que el modelo al que iba a sustituir llevaba dos décadas siendo la referencia entre los utilitarios, con más de 5,5 millones de unidades vendidas.

La primera generación del modelo medía 3,71 metros de largo, disponible con tres o cinco puertas. Su diseño, atrevido y rompedor, aterrizó con una gama de motores gasolina y diésel, de 48 a 150 CV. Incluyendo variantes deportivas, como la 16 válvulas o la codiciada Williams. Llegó con un equipamiento muy completo y propio de segmentos superiores como: ABS; climatizador; caja de cambios automática; o retrovisores exteriores calefactables.

En 1998 llegó su segunda entrega, en este caso el Clio dio un salto muy grande en seguridad, con ABS en toda la gama y airbags frontales y laterales. Todo con un envoltorio más moderno.

Renault Clio | CC

Su diseño era más redondeado, alejándose de las líneas rectas, y con un lenguaje estilístico que marcaría a los futuros modelos de la marca. Fue el primer Clio en incorporar el famoso turbodiésel denominado 1.5 DCi. Creció hasta los 3,81 metros y entre sus versiones destacaron la RS y, cómo no, la V6 “culo gordo” con hasta 255 CV. Una pieza muy cotizada hoy.

La tercera generación llegó en 2005, con una estética que supuso una evolución del diseño ya mostrado con su predecesor. Aquí se hizo, aún más, énfasis en la seguridad, con los asistentes de control de crucero y limitador de velocidad y con hasta ocho airbags para proteger a sus pasajeros. Estos y otros elementos le permitieron conseguir las cinco estrellasen los crash test de Euro NCAP.

Junto a las clásicas carrocerías de tres y cinco puertas llegó por primera vez una familiar, con 4,23 metros de largo, lo que le convirtió en el Clio más versátil hasta la fecha. Compartió plataforma con el Nissan Micra y tuvo mecánicas diésel y gasolina, con potencias que partían desde los 60 hasta los 200 CV de las versiones más deportivas.

Renault Clio 2019 | Renault

En 2012 llegó el cuarto capítulo de la historia del Clio, con un diseño que se considera moderno incluso hoy en día, tomando como inspiración las líneas de los prototipos DeZir y Captur.

Creció hasta los 4,06 metros en la versión de cinco puertas y 4,26 en la familiar. Fue el primer Clio en decir adiós a la carrocería de tres puertas. Estrenó nueva tecnología a bordo muy interesante y avanzada, en comparación con sus competidores, junto con una gama de motores amplia, con la incorporación de una nueva familia de mecánicas de tres cilindros de gasolina, junto a una versión adaptada aGLP. Coronando la gama estaba el RS Trophy con 220 CV.

La quinta generación aterrizó en 2019, con un diseño continuista, pero con los suficientes retoques para modernizarlo. En este caso, solo estaba disponible con carrocería de cinco puertas, y fue el primer Clio en tener motores híbridos en su gama. Dando el pistoletazo a una nueva era para Renault.

Renault Clio | CC

En esta generación no había cabida para versiones deportivas, la marca se centró en ofrecer opciones más racionales a sus clientes. Siguió contando con motores gasolina, GLP y diésel, pero la joya de la corona fue el E-Tech: con una tecnología híbrida que le dotaba de 145 CV y la etiqueta ECO de la DGT.

Tras 17 millones de unidades vendidas de las cinco primera generaciones del Renault Clio, en septiembre de 2025 llegó la sexta entrega, que hizo su debut en el Salón de Múnich con un diseño muy atrevido y juvenil. Allí tuvimos la ocasión de hablar con su diseñadora española.

Junto a su diseño disruptivo, la sexta generación del Renault Clio llega con una gama de motores que sigue compuesta por la nueva generación de la tecnología Full Hybrid E-Tech de la marca, con 160 CV, y que homologa un consumo de solo 3,9 l/100 km. Disponible también con motores gasolina y GLP. Todo con hasta 29 sistemas de ayuda a la conducción.