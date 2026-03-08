Probamos el Porsche Macan GTS eléctrico, sostenibilidad y rendimiento en armonía

“GTS”: tres letras con mucha potencia, que aterrizan en este coche de 4,8 metros de longitud, con la parte delantera tipo Porsche Taycan y con detalles en negro, como los faldones y los faros. Y en el interior deportivo, un universo digital de pantallas para bajar aplicaciones y videojuegos, con los que puedes jugar de forma táctil.

Con una carga puede recorrer 586 kilómetros según el ciclo WLTP. Y la energía se la da una batería de 100 kiloWatios-hora, que es capaz de recargar, en 10 minutos, 239 kilómetros a una potencia máxima de 270 kiloWatios en corriente continua.

Si hablamos de la unidad de potencia también es electrizante, 516 caballos, que se convierten 571 si hablamos del Overboost. Una función que aumenta la potencia durante unos segundos y le permite acelerar de 0 a 100 en 3,8 segundos.

Porsche Macan GTS eléctrico | CC

El 5º de caballería se pone en marcha automáticamente con el “Launch Control”. Su bajo centro de gravedad le otorga ese carácter deportivo, mientras que el bloqueo del diferencial está controlado electrónicamente, distribuyendo el 48% del peso delante y el 52% detrás.

Además, tiene modo “Track”, que minimiza las pérdidas de potencia causadas por la acumulación de calor. Eso se traduce en una en una conducción más deportiva y en una mejora de rendimiento al pisar el acelerador a fondo.

Los ingenieros de Porsche han optimizado lasuspensión neumática deportiva. Con control de nivel, la altura se ha reducido en 10 milímetros, aportando más agilidad en las curvas.

Porsche Macan GTS eléctrico | CC

Opcionalmente tiene el eje trasero direccional, que le da más precisión de giro en menor espacio. Y hablando de personalización, hay dos perfiles específicos de sonido para los modos Sport y Sport Plus.

El Macan es un coche que da gusto conducir porque todo está muy afinado… El chasis, la dirección y los frenos son de una gran precisión. Es un coche “multiusos” que te permite desde circular por ciudad en modo cero emisiones, hacer un viaje largo, o meterte en un circuito.

Hoy no toca competir con él, pero conducirlo refleja el conocimiento técnico de una competición como la Fórmula E, carreras de monoplazas eléctricos de alto rendimiento. La temporada pasada, en este campeonato, Porsche, se hizo con el título de Constructores. Una experiencia que permite saborear este Macan GTS.