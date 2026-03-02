El urbano italiano con etiqueta ECO y mucho estilo que de ocasión te puedes llevar por solo 11.500 €

El mercado de coches baratos está muy complicado, y a menudo, lo económico suele significar renunciar a la etiqueta ECO o meterte en líos con coches viejos que no pasan la ITV, pero el Fiat Panda EasyPower con GLP de segunda mano rompe esa racha porque las unidades de 2019-2021 pueden encontrarse desde 11.500 € con kilometrajes razonables, y además vienen con instalación de GLP de fábrica que te da la pegatina verde sin trucos ni sobrecostes. Total que tienes el coche más barato del mercado con etiqueta ECO, así que merece la pena mirarlo antes de gastarte el doble en un utilitario gasolina sin extras.

El Panda que cuesta menos que unas vacaciones

Si lo tuyo es conseguir un coche funcional por el mínimo dinero posible, el Fiat Panda EasyPower 1.2 de segunda mano es de esas oportunidades que brillan por sentido común puro. Las unidades con 50.000-70.000 km pueden pillarse entre 11.500 y 13.000 € dependiendo del acabado y el estado, y además el coche viene con motor de 69 CV bifuel que alterna entre gasolina y GLP según te convenga sin pedirte títulos universitarios para entenderlo.

Fiat Panda | Fiat

El Panda mide 3,65 metros y es cuadrado como una caja de zapatos, pero esa forma te da espacio interior sorprendente para cuatro personas y maletero de 225 litros que se amplían a 870 si tumbas los asientos traseros. No es bonito ni pretende serlo, porque va de practicidad absoluta sin florituras de vendedor ni diseños de revista, y además su tamaño de hormiga te permite aparcar en sitios imposibles donde otros coches ni lo intentan.

Podrías circular por Madrid Central o zonas de bajas emisiones con la etiqueta ECO sin restricciones, aparcar en áreas verdes reservadas y beneficiarte de descuentos en algunos peajes, así que la pegatina verde te abre puertas reales más allá del postureo ecológico.

Consumos bajos y mantenimiento sencillo

El motor 1.2 de cuatro cilindros no es una maravilla de refinamiento ni tiene potencia para adelantar en autopista con alegría, pero cumple en ciudad y mueve el coche con consumos que rondan los 6-7 litros cada 100 km en modo GLP. Con el gas a 0,70 €/litro frente a los 1,60 € de la gasolina actual podrías ahorrarte entre 60 y 80 € al mes si haces unos 12.000 km al año, y además el depósito de GLP tiene capacidad para unos 32 litros que se suman a los 37 de gasolina para darte autonomía combinada decente.

La instalación bifuel viene homologada de fábrica por Fiat, así que te puedes olvidar de líos con talleres externos y además mantienes la garantía del fabricante si compras unidades relativamente recientes.

Busca unidades con historial completo de mantenimiento y verifica que el sistema de GLP tenga todas las revisiones al día, porque así te evitas problemas con la ITV y además te aseguras de que el coche funciona correctamente sin averías escondidas que aparezcan a las dos semanas de firmar.

El recambio del Ypsilon será el primer lanzamiento | Lancia

El Lancia Ypsilon es lo tuyo si quieres lo mismo con mejor pinta

El Lancia Ypsilon Ecochic 1.2 con GLP puede encontrarse de segunda mano cerca de los 14.000 €, y aquí viene la jugada interesante que pocos conocen. Comparte plataforma, motor y componentes con el Panda, así que el mantenimiento es igual de sencillo y barato, pero además viene con diseño más cuidado y acabados ligeramente mejores si te importa que el coche no parezca una furgoneta de reparto pintada de colores.

Cualquier taller Fiat puede trabajar perfectamente con el Ypsilon porque los recambios son compatibles y la mecánica es idéntica, así que el mito de que Lancia es complicada de mantener en España no se sostiene cuando hablamos de este modelo concreto.

Si tu presupuesto roza los 14.000 € y prefieres un diseño más urbano-elegante sin renunciar a la fiabilidad y el bajo coste de mantenimiento del Panda, el Ypsilon Ecochic es básicamente la misma receta con mejor envoltorio y 2.500 € más de inversión inicial que podrías recuperar en reventa.

El Fiat Panda EasyPower de segunda mano es el coche perfecto si buscas movilidad básica con presupuesto ajustado, mientras que el Lancia Ypsilon Ecochic te da la misma mecánica fiable con diseño más cuidado por un poco más de dinero.