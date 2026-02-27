El arte de transportar del Renault 4: una minicaravana a juego con el utilitario eléctrico

El Renault 4 ha vuelto en forma de eléctrico y, con él, su esencia de utilitario. El coche en su modo más clásico fue la primera resurrección y luego, en los meses finales del 2025, apareció una versión suficiente como para no olvidar su vieja faceta de furgón.

Asientos retirados, panel envolvente detrás de las plazas delanteras para cubrir el área de carga, una superficie reforzada de plástico, unos ganchos de sujeción laterales y de suelo para la ocasión, una rejilla entre la cabina y el espacio de carga, una bandeja para segmentar a gusto y necesidad… El Renault 4 E-Tech Van es la muestra de cómo ahora no le hace falta cambiar de forma, como sí sucedía en el pasado con el 4F, cuando el objetivo funcional es otro.

El Cuatro Latas y el arte de transportar, un lazo que no muere, al punto tal que una start-up supo diseñar, para acompañar al lanzamiento del modelo devenido en SUV de segmento B, un caravana a juego. Fundada en 2019, Carapate Aventure nació bajo el propósito de “revivir los ‘remolques en forma de lágrima’ inventados en los Estados Unidos”, define Renault sobre esta empresa con sede en las cercanías de Nantes, donde fabrica este remolque.

Renault 4 Carapate Adventure | Carapate Adventure

R4 Carapate, minicaravana a juego con el Renault 4 E-Tech

Aunque la denominada R4 Carapate no lleve la típica forma Teardrop, la inspiración en su condición de ligera minicaravana es elocuente. Y aunque parezca que se trata de uno de esos conceptos que las marcas presentan en base a un coche de serie, esta creación puede llegar a los clientes con precio a pedido por medio de la sección Store de The Originals, plataforma de Renault destinada a accesorios y artículos de colección, repuestos para clásicos y archivos de los modelos del pasado.

Longitud de 3,85 metros, ancho de 1,92 y una altura de 1,76 metros, un peso pluma de 560 kg y una capacidad para hasta cinco personas resume en términos de capacidades al R4 Carapate, que además se equipa con cocina interior y exterior y una cama que puede convertirse en sofá. Sin embargo, es en otros dos aspectos donde este remolque se hace verdaderamente fuerte.

Uno es la iluminación interior que logra llevando ventanas en tres de sus cuatro lados y un techo panorámico. El otro, habrán notado en la imagen anterior, es la amplitud generada mediante su acceso.

Carapate Adventure | Carapate Adventure

Amplitud en acceso, característica de los remolques Carapate

Para adaptarse a su forma y dimensiones, una puerta convencional no podía ser opción, así que Carapate Aventure se decidió por un portón con bisagras superiores. Atributos y soluciones que definen a las minicaravanas de esta empresa, porque, en realidad, el R4 Carapate es solo un diseño a tono con el R4 E-Tech, creado sobre el estilo de las anteriores.